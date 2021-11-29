Молодая вдова почернела от горя и находится на грани нервного срыва после смерти Градского

Коташенко и Градский прожили в любви и согласии последние 17 лет Фото: Евгения ГУСЕВА

Александр Градский, скончавшийся 26 ноября после инфаркта мозга, женился на четвертой избраннице Марине Коташенко за месяц до смерти. Сейчас вдова музыканта находится на грани нервного срыва. Состояние почерневшей от горя женщины сильно пугает ее близких.

Александр Градский на момент смерти был женат на 37-летей Марине Коташенко, передает сайт mk.ru. Таким образом слухи о том, что умерший на 73-м году жизни артист был холостяком, не соответствую действительности.

Коташенко и Градский прожили в любви и согласии последние 17 лет. Женщина родила от артиста двоих детей.

Сейчас убитая горем вдова буквально раздавлена трагедией. Смерть Александра Борисовича стала для нее большим шоком. "Конечно, для Марины смерть любимого мужа - большой удар. Ей сейчас очень трудно: она постоянно плачет, находится на грани нервного срыва. Мне сказали, что даже успокоительные мало помогают", - сокрушается Анна Калашникова.

По ее словам, близкие очень переживают за состояние Марины. "Она буквально почернела от горя. За Градским Марина была как за каменной стеной. Сейчас ей придется все делать самой, а ведь у нее двое несовершеннолетних детей. Младшему ребенку и вовсе только три годика. Марине без мужа будет тяжело", - цитирует женщину Собеседник.Ru.

В свою очередь, клинический психолог Вероника Степанова заявила, что вдова исполнителя хита "Как молоды мы были" наконец-то "освободилась". "Сегодня наконец-то помер Градский. Как должно быть громко в ванной поет его молодая жена: «Прощайте седые яички, я буду сильно по вам скучать»", - заявила Степанова.