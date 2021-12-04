Дочь Варум и Агутина показала страстное фото с американским бойфрендом

22-летняя Лиза с детства живет в Америке. Фото: Инстаграм.

Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина очень отличается от других звездных наследников. 22-летняя Лиза почти не рассказывает о своей личной жизни, не хвастается славой родителей и сама зарабатывает себе на жизнь. Наследница артистов с детства живет в Америке, куда ее увез дедушка Юрий Варум, отец Анжелики. У Лизы есть молодой человек, которого она старается особо не светить в соцсетях. Но иногда девушка делает исключения. В честь дня рождения своего возлюбленного Кайла Флинка наследница Варум и Агутина решила поделиться редкими совместными снимками.

На фотографиях, которые Лиза опубликовала на своей странице в Инстаграме, она страстно приживается к щеке бойфренда и целуется с ним. В подписи к снимкам Елизавета трогательно поздравила избранника.

- С днем рождения, мой любимый мужчина. Ты самый крутой парень, которого я когда-либо встречала, и тебе даже не нужно пытаться быть круче. В 23 всего будет больше. Я люблю тебя, - написала Лиза.

В честь дня рождения своего возлюбленного Кайла Флинка наследница Варум и Агутина решила поделиться редкими совместными снимками. Фото: Инстаграм.

Наследница звездной четы решила пойти по стопам родителей и тоже стала музыкантом. Лиза пишет музыку и выступает в составе музыкальной группы «Bruvvy band» под псевдонимом Лиз Холлоуэй. Вместе с ней в коллективе играет и ее бойфренд Кайл. Правда, молодой коллектив пока не добился известности и играет в основном в барах. А это не приносит большого дохода. Так что в свободное от музыки время Лиза вынуждена подрабатывать.

Ее мама Анжелика Варум принципиально решила, что они с мужем не будут содержать дочь. Знаменитые родители помогают девушке, но в разумных пределах. Еще в детстве Анжелика спросила дочку, чем бы она хотела заниматься. В ответ девочка честно призналась: она выйдет замуж и будет вести домашнее хозяйство, а муж будет работать и обеспечивать ее. Этот ответ очень не понравился Варум. С тех пор она постоянно напоминает дочке, что женщина должна добиться всего сама и ни от кого не зависеть – ни от мужа, ни от родителей.

Лиза пишет музыку и выступает в составе музыкальной группы «Bruvvy band» под псевдонимом Лиз Холлоуэй. Вместе с ней в коллективе играет и ее бойфренд Кайл. Фото: Инстаграм.

Поскольку ничем, кроме музыки, Лиза заниматься не умеет, в США девушка вынуждена довольствоваться самой низкоквалифицированной работой. Сначала она подрабатывала в чужой семье на кухне, готовила за деньги еду. А теперь наследница Агутина и Варум выполняет функции курьера - развозит еду пожилым людям из заведений общепита.

- Пошла работать в семью, она хорошо готовит, - рассказывала Анжелика Варум о дочке в YouTube-шоу «А поговорить?». – Готовила им завтраки и обеды. Потом ей это надоело. И сейчас она старикам развозит еду. С парнем между концертами они так зарабатывают.

Недавно Лиза получила американское гражданство США и американский паспорт. В интервью девушка как-то призналась, что очень плохо знает Россию и совсем не скучает по своей исторической родине.

Недавно Елизавета получила американский паспорт. Фото: Инстаграм.

Елизавета – младшая дочь 53-летнего Леонида Агутина. Артист был женат трижды, от второго (гражданского) брака у него есть еще одна дочь Полина. Девочку музыканту родила балерина Мария Воробьева. Как и ее сестра, 25-летняя Полина большую часть жизни прожила за границей. Вместе с мамой и отчимом она уехала сначала в Италию, а затем во Францию.