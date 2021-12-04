Ученые в панике: самый большой на Земле организм медленно умирает

Этот лес по сути представляет собой действительно единый живой организм с общей корневой системой и деревьями-клонами Фото: EAST NEWS

По утверждению биологов, самым большим и тяжелым живым организмом в мире является лес Пандо, расположенный в американском штате Юта. Его вес составляет не менее 6000 тонн.

Этот лес по сути представляет собой действительно единый живой организм с общей корневой системой и деревьями-клонами.

Для непосвященного наблюдателя: Пандо – небольшая роща осинообразного тополя, ширина которой достигает 120 метров, а длина – 500 метров. Для ученых лес Пандо или, как его еще иногда называют, Дрожащий Гигант – уникальное живое образование, чей возраст исчисляется тысячами лет.

Несмотря на то, что каждое отдельное дерево, которых в роще насчитывается порядка 40 тысяч, живет в среднем около 130 лет, сам организм зародился как минимум 14 тысяч лет назад. Некоторые биологи утверждают, что возраст Пандо доходит до миллиона лет, но подтверждений этому пока нет.

С научной точки зрения лес Пандо - действительно уникальное образование, поскольку каждый древесный ствол в его составе является клоном – у каждого из них совершенно идентичные генетические маркеры, что подтверждает теорию о том, что Пандо - единый живой организм.

До последнего времени лес чувствовал себя неплохо, но изменения климата привели к его медленному угасанию. Защитные свойства, выработанные организмом в течение длительной жизни, не спасают его от смерти. Свою лепту вносят лоси и олени, которые не только ищут защиты от охотников в охраняемом лесу, но и с удовольствием поедают верхушки молодых деревьев.

Лес Пандо занимает площадь немногим более 40 гектаров. Ученые создали несколько огороженных участков по 2 гектара, на которых применяют различные методы, пытаясь найти способ спасти старейший и самый большой на Земле живой организм.