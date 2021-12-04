Разведка США ожидает "нападения России на Украину" в 2022 году

Госсекретарь США Энтони Блинкен стал обвинять Россию во всех грехах Фото: REUTERS

Америка подхватила традиционную украинскую забаву-пугалку "Россия нападэ" и теперь нагнетает истерию. И на этот раз все гораздо серьезнее, чем было до сих пор. Одно дело, когда ушибленные на голову кастрюльками лидеры "украинской влады" озвучивают самые фантастические сценарии, которые преследуют цель закошмарить население, оправдать свои просчеты и неудачи, используя старый, еще советских времен лозунг "Лишь бы не было войны". Это уже настолько приелось самой украинской публике, что даже во время вчерашнего выступления министра обороны Украины Резникова в парламенте, когда он вещал о нависшей с востока и севера "российской угрозе", депутаты Верховной рады откровенно ржали в голос и не обращали никакого внимания на стращавшего их главу Минобороны.

Совсем другое, когда похожие истерики начинают озвучивать американские официальные лица. Госсекретарь США Энтони Блинкен, как говорят осведомленные источники, на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым стал обвинять Россию во всех грехах, намеренно не желая слушать никаких аргументов. И проигнорировал требование показать в тех же Минских соглашениях хоть одно место, которое касалось бы обязательств России. Не показал. Потому что их нет, таких мест. Но и не взял ни одного из произнесенных им слов назад. А это уже не просто какое-то незнание предмета или добросовестное заблуждение, это, господа-товарищи, совершенно четкая политическая линия, когда логика, здравый смысл и реальные обстоятельства посылаются в пешее эротическое путешествие ради достижения поставленных целей. Вопрос – каких именно?

А тут еще и Байден, когда его спросили о "красных линиях" обозначенных Путиным, заносчиво брякнул, что в вопросе Украины для него "красных линий не существует".

И вот, практически синхронно The Washington Post и Bild опубликовали карты «наступления России на Украину». Причем, после сообщения Associated Press со ссылкой на анонимного сотрудника администрации США, что, по данным американских разведслужб, якобы планируемое вторжение России на Украину может быть осуществлено в начале 2022 года.

Можно вспомнить, что именно в The Washington Post началась эта волна "Россия нападэ" с публикации 30 октября статьи об обеспокоенности США и Европы "скоплением российской военной техники" на границе Украины. При этом указывались населенные пункты неподалеку от границы с Белоруссией. В частности, речь шла о Ельне, от которой до украинской границы сотни километров. Эту волну тогда подхватили моментально украинские СМИ. Причем, доказательная база никого из поднявших антироссийскую истерию не интересовала.

Неназванный сотрудник администрации Байдена сейчас обозначил не только ориентировочное время "нападения" России, но и обозначил силы, которые Россия собирает у границы (кстати, в планах фигурирует все та же Ельня - прим. авт.) – 175 тысяч военнослужащих, половина из которых уже на месте и готова к наступлению. Странно, министр обороны Резников вчера называл количество российских военных у украинской границы на 20 тысяч больше.

Сейчас уже расписаны и сценарии и стратегические планы наступления России. Первое направление – российские войска ударами из Крыма и Донбасса берут под контроль весь юг Украины, отрезая Украину от морского побережья и добираясь до границы с Приднестровьем (логика штатского аналитика тут несомненна, но почему забыты морской и воздушный десанты? – прим. авт). На втором этапе Россия наносит удары с северо-востока, оккупируя территория вплоть до левого берега Днепра. А уже на третьем этапе операции будет задействован Белорусский фронт, откуда будет нанесен удар на Киев.

Занимательное чтиво, нет слов. Главное, нет никаких ни подтверждений, ни опровержений, что у американской разведки действительно есть какие-то сведения по этому поводу. И рискну предположить, что и не будет. Потому что подтвердить собственные домыслы, высосанные из пальца, нечем. А опровергать не в интересах нынешней администрации Байдена.

Демократы сейчас и без того не знают, как оправдаться от обвинений, что Байден потакает Путину. Отказ от санкций против "Северного потока- 2", согласие с необходимостью выполнять Минские соглашения и еще по мелочам – всего этого достаточно, чтобы республиканцы устроили демократам настоящее судилище под лозунгом "Байден сдал Украину Путину". Дело дошло даже до того, что республиканцы пригрозили заблокировать принятие оборонного бюджета США, потому что там была недостаточно прописана помощь Украине и санкции в отношении России. И Байдену вместе с демократами надо отмыться от этих обвинений. Потому и пошла лавинообразно наращиваться волна обвинений России. Дескать, мы тут не лаптем щи хлебаем, а держим все на контроле и как только "страна-агрессор" только подумает, мы ей ужо пальцем грозим и кулак показываем. В такой логике вполне себе существуют мирно и планы России предпринять нападение (которое Москве совсем не нужно, поскольку взваливать на себя ответственность еще и за население этих территорий, кормить их, поить, обогревать и т.д. – даром никому не упиралось), и информация о том, что " Путин ещё не принял окончательного решения нападать или нет". К тому же, Вашингтон в любой момент может заявить, что именно предостережения США предостерегли Россию от осуществления агрессии.

Опасность обострения ситуации и конфликта, тем не менее, стала гораздо серьезнее, несмотря на то, что команда Байдена, аки Порошенко в период своего президентства, решает свои внутренние сугубо утилитарные задачи. Ведь Вашингтон имеет дело не с кем-нибудь, а с украинскими политиками и официальными лицами, чья неадекватность уже достойная войти в мировую мифологию. Украинской "владе" прозвучавшего из Вашингтона вполне достаточно, чтобы уверить себя в неминуемой поддержке их действий со стороны США. вплоть до настоящих военных действий. И пуститься во все тяжкие.

Думать надо, господа, когда что-то делаете. Желательно – до, а не вместо или после.