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В мире20 мая 2021 8:28

Белый дом отказался от санкций против оператора «Северного потока–2»

США обосновали решение национальными интересами
Юрий МАЙБОРОДА
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Американский сенатор Боб Менендес озвучил позицию Белого дома относительно санкций против газопровода «Северный поток – 2».

Американский сенатор Боб Менендес озвучил позицию Белого дома относительно санкций против газопровода «Северный поток – 2».

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский сенатор Боб Менендес озвучил позицию Белого дома относительно санкций против газопровода «Северный поток – 2».

Заявление Менендеса подтвердило появившуюся ранее информацию об отказе США от ограничительных мер в отношении компании-оператора.

– Администрация Байдена объявила, что приостановит обязательные санкции против компании Nord Stream 2 AG и её гендиректора Маттиаса Варнига.

Позже во время встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым это же подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен. По словам дипломата, отказ от санкций продиктован национальными интересами США.

В то же время, Блинкен заявил, что Вашингтон и дальше будет выступать против газопровода, поскольку он «угрожает энергетической безопасности Европы, Украины и стран восточного фланга НАТО и ЕС». Его слова подтвердила и зам. руководителя пресс-службы Госдепа Джалина Портер, заявившая, что для остановки строительства будут использованы все доступные меры.

Позже стало известно, что в США приняли решение ввести санкции в отношении ряда структур, принимающих непосредственное участие в реализации проекта.

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