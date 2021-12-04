Геннадий Онищенко: Чтобы «омикрон» к нам не пробрался, пожалуйста, отложите свои турпоездки за рубеж

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- Геннадий Григорьевич, мы встревожены появлением нового штамма коронавируса – «омикрон». Он подкрадывается к нам?

- Боязнь – это не наш союзник, боязнь нас делает беззащитными. Поэтому не надо бояться. Но мы внимательно наблюдаем за этим «омикроном». Это сегодня реализуется, прежде всего, через Всемирную организацию здравоохранения, где работает группа экспертов, в том числе и наших. И на основании доступных, объективных данных сегодня реально установлено, что южноафриканская вариация штамма коронавируса-19 более контагиозна, то есть более заразна. Это говорит о том, что коронавирус мутирует в нужную ему сторону.

- Значит, становится более опасным для человека?

- Что касается его вирулентности, то есть опасности для организма человека, то здесь каких-то особенностей, которые бы заставили нас с вами пересмотреть наши профилактические, лечебные подходы, к счастью, пока нет. То есть те вакцины, которые мы сегодня используем для профилактики коронавирусной инфекции, эффективны, в том числе и против этой генетической мутации южноафриканского варианта штамма коронавируса.

- И мы просто наблюдаем сейчас за ним?

- Уже выявили, что два гражданина нашей страны, прилетевшие из Южной Африки, пораженны коронавирусом. Сейчас они изолированы и специалисты определяют, каким именно штаммом вируса заражены эти люди.

И мы предупреждаем наше население, что с Южной Африкой в данный момент лучше дела не иметь.

Скоро праздник Нового года. У нас, к сожалению, целая декада так называемых каникул будет после 1 января, то есть мы начнем с вами праздновать фактически уже с католического Рождества 25 декабря, а выйдем на работу после 10 января. Наши граждане уже планируют, где проведут свой отпуск. Так вот, мы рекомендуем отдыхать в своей стране, не выезжать ни в Египет, ни в Турцию, ни в какие-либо другие страны. Чтобы не участвовать в процессе появления новых штаммов и не привозить их в нашу страну. Иначе мы сами обеспечиваем себе новый эпидемический подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией.

- Отменить все зарубежные авиарейсы?

- Нет, не нужно закрывать авиалинии. Если я, например, еду с деловой целью, если я привитой, ревакцинированный, соблюдаю все требования, зачем запрещать этот вылет? Разумнее ужесточить контроль за соблюдением необходимых противоэпидемических правил. И, конечно, убеждать население, чтобы реже выезжали за рубеж. Просто повременить с туристическими поездками и вояжами на курорты.

- Какими мерами, кроме отмены зарубежных вояжей, можно справиться с эпидемией ковида?

- Интенсификация вакцинации и ревакцинации. А для этого нужна более разветвленная сеть прививочных пунктов.

Более активно надо проводить тестирование населения на инфицированность ковидом. Выявлять людей, которые были в контакте с больными, которые приехали из-за рубежа. На сегодняшний день у нас, по данным официальных органов, за весь период циркуляции коронавируса в нашей стране сделано более 226 миллионов ПЦР тестов. Напоминаю, что нас с вами всего 146 миллионов. Но этого мало. Потому что тесты приходится делать не по одному разу. И необходимо, чтобы их делали бесплатно.

- Как вы оцениваете, насколько готова к форс-мажорным обстоятельствам наша медицина?

- Сегодня в основных очагах инфекции(а это Москва, Петербург, Московская область и другие крупные регионы европейской части страны) развернута достаточная сеть коечного фонда. Лекарственными препаратами обеспечены неплохо. Но медицинский персонал, который там работает, требует всяческой поддержки, потому что у людей наступает и «выгорание», и усталость. Поэтому каждому потенциальному пациенту ковидных госпиталей надо бы подумать не только о своем здоровье, но и о медицинских работниках.