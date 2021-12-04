«Все, пиши заявление!»: Эдуард Бояков вспомнил последний разговор с Владимиром Кехманом — его выводила из здания охрана

Режиссер считает, что решение о его отставке приняли давно и наверху. Фото: Елена Афонина/ТАСС

Бывший худрук МХАТ им. Горького Эдуард Бояков странным образом, как это часто бывает в России, остался на улице. Еще в середине октября выпускал премьеры, создавал пространства, смыслы, идеи и новации, а в начале ноября объявил, что покидает театр. Все произошло молниеносно — после прихода новой метлы, гендиректора Владимира Кехмана, поспешившего в экстравагантном манере заявить о правах на театр: он карикатурно сдернул со стенки портрет Боякова, обратившись при этом зачем-то к Татьяне Дорониной.

Эдуард никак не комментировал скандал, а теперь вышел с большим интервью Тине Канделаки, в котором раскрыл творческие планы — он запускает новый театр, негосударственный, репертуарный, в который вложат сотни миллионов рублей и позовут Ольгу Бузову.

ПРО УВОЛЬНЕНИЕ

Режиссер считает, что решение о его отставке приняли давно и наверху, после чего Кехмана просто использовали, чтобы разыграть партию.

«Это связано не с моими какими-то позициями... Это, скорее, такая разводка. Решение было принято совершенно точно давно, чтобы назначить его и уволить меня. Уже весной устав театра поменяли. Был разговор, когда Кехман сказал: «Все, пиши заявление. Я предлагаю тебе уволиться. Ничего личного, это требование Татьяны Васильевны [Дорониной] и еще каких-то сил. Татьяна Васильевна не придет в театр, если ты не уволишься». И я оказался перед выбором. Когда я встал и пожал руку Владимиру Абрамовичу [Кехману], я вдруг обнаружил, что рядом стоит охранник, который начал меня сопровождать в мой кабинет. Я оделся, дал задание моему помощнику снять иконы, слава Богу».

Кехмана просто использовали, чтобы разыграть партию Фото: Влад КОМЯКОВ

ПРО ДОРОНИНУ

«Я все сделал для того, чтобы она вернулась в театр. Когда ее уволили, она все-таки с этим не смирилась»

ПРО БУЗОВУ

«Спектакль «Чудесный грузин», в котором Ольга играет небольшую эпизодическую, но яркую и нужную роль, мы рассматриваем. Мы чувствуем огромный запрос рынка, и, может быть, мы его тоже восстановим. Я думаю, что она (Бузова) будет с нами, если мы ее позовем».

При этом Бояков отметил, что если «Чудесный грузин» пока под вопросом, то спектакль «Красный Моцарт» в постановке также Ренаты Сотириади уже точно стоит в планах. Также на площадке будет поставлен спектакль по пьесе Метерлинка «Обручение».

ПРО БЮДЖЕТ

«Денег дали достаточно, чтобы я ответственно заявил, что мы будем строить театр, мы будем строить новый репертуар. Субсидия большого драматического театра, такого как МХАТ, Вахтанговский, Малый — это от 300 до 600 миллионов рублей в год»

Попечителями театра стали бывшие члены Попечительского совета МХАТ – представители компаний УГМК, Ростсельмаш и корпорации «Синергия».

ПРО НАЗВАНИЕ И ОТКРЫТИЕ

«Театр — это не только стены. Во времена невероятной мобильности можно построить совершенно по-другому – ведь и сам Художественный театр в свое время был большой инновацией. Новая театральная институция не будет иметь постоянной площадки, спектакли мы сможем показывать на других театральных сценах и других площадках. Уходить в цифру мы не собираемся. Мы остаемся в реальности»

Первой постановкой нового театра, название которому пока не озвучивается, станет сделанный во МХАТ им. Горького «Лавр». Затем Бояков лично поставит инсценировку книги Андрея Рубанова «Хлорофилия». Премьеры и открытие нового театра запланированы на осень 2022 года.