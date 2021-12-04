Распавшаяся пять лет назад метал-группа Omicron обрела популярность благодаря новому штамму коронавируса

Метал-группа «Омикрон» Фото: Кадр видео

С тех пор, как пять лет назад метал-группа «Омикрон» распалась, гитарист Ли Хэн Чан благополучно забыл о своем рок-прошлом. Но чем больше становилось новостей о новом штамме коронавируса, тем чаще друзья и знакомые стали написывать музыканту со словами: «Не поверишь! Ваша группа в новостях!».

26 ноября Всемирная организация здравоохранения нарекла новый штамм COVID-19 15-й буквой греческого алфавита «омикрон».

«Omicron звучит как прогрессив-метал-группа, которая раньше никогда не появлялась в заголовках», - пошутил в своем Твиттере барабанщик группы Superchunck Джон Вурстер.

Оказалось, что музыкант был прав. С 2014 по 2016 года группа Omicron действительно существовала. Ребята из Гонконга называли себя андеграундной прог-метал-группой. Квартет - Чан, клавишник Тайлер Йунг, барабанщик Алекс Бедвелл и синтезатор-гитарист Адам Робертшоу - отыграли лишь несколько концертов и не успели выпустить альбом. Но благодаря трагическому совпадению, Omicron воскрес из пепла и обратил на себя внимание всего мира.

За время своего существования участники группы вдохновлялись композициями Linkin Park, Papa Roach, Slipknot и Helloween. Они создали каверы на песни метал-групп Edge of Sanity и Atheist.

- Мы могли бы сделать больше, нам следовало быть более организованными, тогда бы у нас могла сложить музыкальная карьера, были бы записи, - приводит словам Чана журнал Rolling Stone.

Сейчас участники Omicron разбросаны по всему миру. Юнг по-прежнему живет в Гонконге, Робертшоу - в Британии, Бедвелл - в Дании. Но в прошлом году музыканты стали собирать свои разрозненные студийные записи, которые разбавили новыми отрывками.

До прошлой недели Omicron планировали выпустить альбом следующим летом, но Чан уверяет, что группа может воссоединиться намного раньше и порадовать поклонников сборником уже в ближайшее время.

- Мы думали, а стоит ли нам на этом заработать. Может, это бессмысленно. Очевидно, что вирус - это зло, но он создал для нас некоторую почву, - признается Чан.

Он добавил, что название группы может немного трансформироваться, например, в Omicron 2014.

- Мы не хотим, чтобы люди думали, что наша группа имеет отсылки к коронавирусу.