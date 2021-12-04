Не хайпом единым: На юбилее дочери Киркоров собрал более 3 миллионов рублей для тяжелобольных детей

Ровно десять лет назад Филипп Киркоров стал впервые отцом. Фото: личный архив Филиппа Киркорова

Ровно десять лет назад Филипп Киркоров стал впервые отцом.

- Как сейчас помню, как со сцены Кремля рассказал вам, что у меня родилась дочь!вспоминает Филипп.

Алле Виктории исполнилось 10 лет. Фото: личный архив Филиппа Киркорова

Свой первый большой юбилей Алла-Виктория отметила роскошным балом, который для девочки организовал ее папа и его новое агентство детских праздников “Kirkorov event”.

- Старое агентство отошло моему бывшему директору, с которым у нас закончился контракт. Сегодня же мы презентуем мое новое агентство детских праздников. Кстати, в организации праздника для Аллы-Виктории мне очень помогла ее крестная мама Наташа, - рассказал kp.ru Филипп Киркоров.

Филипп Киркоров. Фото: личный архив Филиппа Киркорова

Поскольку маленькая Алла поклонница фильма «Круэлла», праздник для именинницы был организован в стилистике этой картины и назывался “Truealla”.

Платье «а-ля» Круэлла Алле-Виктории сшил кутюрье Валентин Юдашкин.

В роскошной загородной вилле, которую арендовали для бала, гостей встречали аниматоры в костюмах Круэллы и верные спутники киногероини-далматины.

Ксения Собчак. Фото: личный архив Филиппа Киркорова

К слову, Алла-Виктория в этот вечер уехала домой с собственным далматином.

Щенка доставила в коробке мама Тимати Симона. Мол, вот подарок от нашей семьи.

Алиса Тимати и Алла Виктория. Фото: личный архив Филиппа Киркорова

- Малышу всего полтора месяца, везли его с Урала, - рассказала kp.ru мама Тимати.

На семейном совете собачку решили назвать Тимати. Забавно, что такого же щенка Алле-Виктории недавно подарили на шоу «Модный приговор». Теперь в семье Киркоровых будут расти два далматина.

- Один Мартину, другой -Алле -Виктории, - рассудил Филипп.

- Нет, это мое, -по-хозяйски прижала к груди щенка именинница.

Ани Лорак. Фото: личный архив Филиппа Киркорова

В этот вечер Алле подарили множество презентов: картины, айпады и айфоны последней модели, детскую косметику, наряды.

А семья Олега Газманова заказала для Аллы-Виктории корону. Мол, папа же король сцены, значит, дочь его - принцесса.

Праздничный вечер провёл блогер Дава. Филипп тоже даже на секунду не присел за стол. То гостей встречал (а там, кого только не было, начиная с Собчак с сыном Платоном, заканчивая Лепсом и Крутым), то пел для дочери. За пультом диджея стояла подруга артиста Катя Гусева. В детской зоне гости Аллы -Виктории играли с аниматорами, которые в середине вечера разукрасили детской косметикой и стразами Филиппа и Даню Милохина.

Наталья Гордиенко с Мартином и Аллой Викторией. Фото: личный архив Филиппа Киркорова

Но в этот вечер, угощая друзей шампанским и крабами, Киркоров думал и о тяжелобольных детях. Артист давно помогает хосписам и домам престарелых, но делает это тихо, без камер. На сей раз так же тихо, Филипп решил помочь больным детям.

- Я знаю, что вы бережливо относитесь к деньгам. Но я знаю, что вы так же бережны к детским жизням. Давайте сегодня вместе поможем детишкам, соберём деньги на их спасение, - предложил гостям Киркоров.

Катя Гусева. Фото: личный архив Филиппа Киркорова

В ходе благотворительного аукциона, который артист провёл лично, Филипп собрал для благотворительного фонда Хабенского 3 миллиона 400 тысяч рублей. Эта сумма была отправлена на помощь детям, которые сражаются с онкологией.

В качестве лотов были выставлены дизайнерские детские платья и личные вещи Филиппа Киркорова.

Часть лотов купили бизнесмены, часть - певицы Ани Лорак и Наталья Гордиенко.