Сын Сергея Мавроди попал за решетку в Таиланде

Максим Мернес оказался в таиландской тюрьме. Фото: Instagram.com

Максим Мернес уже больше пяти лет живет в Таиланде, там молодой человек окончил Университет Бангкока, сделал карьеру, приобрел недвижимость и наслаждается всеми прелестями жизни. Наследник основателя финансовой пирамиды МММ — он внебрачный сын Мавроди, поэтому и фамилия другая — утверждает, что смог сколотить внушительное состояние. По его словам, на его счету лежит около 10 млн долларов. Секрет прост: все благодаря тому, что удачно торговал на бирже, вложился в блокчейн и создал собственную криптовалюту. Помимо этого, Мернес прославился как и плодовитый финансовый гуру, опубликовав несколько книг, среди них одна - «Мой путь к миллиону долларов» - даже якобы стала бестселлером.

Молодой человек развернулся и в соцсетях. На его страницу в Инстаграм подписались 5 млн пользователей, правда, вот с цифрами на YouTube-каналах дела обстоят похуже. На одном канале около 40 тысяч подписчиков, на другом - порядка 147 тысяч. Остается лишь догадываться, почему возникла такая большая разница.

В 17 ноября на странице Максима в Инстаграм появилась фотография, на которой лицо сына Мавроди покрывали кровоподтеки и рассечения.

- Он вышел, чтобы встретиться с партнером, когда у дома на него набросились два человека, - рассказала журналистам супруга Мернеса. - Один держал и бил, другой семь раз пырнул ножом. После этого они его бросили и скрылись. Максим еле дополз домой, мы сразу вызвали полицию и медиков.

Молодому человеку сломали три зуба, нос и ухо.

«Меня порезали глубоко, уже зашили», - успокоил своих друзей Максим, разослав сообщения с таким текстом. С подписчиками он был строже:

«Для тех, кто еще все думают, что вчера был фейк.... меня пытаются убить, угроз куча, не знаю что делать, пишите всем кому можно, поднимайте ВСЕХ! Меня хотят посадить, убить, уничтожить. Так понятно?», - и прикрепил к посту номер банковской карты.

В больнице Мернес провел несколько дней. Его близкие стали полагать, что нападение - вовсе не попытка припугнуть Максима, а самая настоящая попытка его убить. Уж больно прицельно метили нападавшие. Но кто за этим стоит? И что стало поводом?

Сам Максим высказывал предположение, что всему виной интервью, которое он дал украинскому журналисту Дмитрию Гордону в октябре. В нем россиянин заявил, что его отец, Сергей Мавроди, умер не своей смертью - его убили, а также раскритиковал экономическую политику в России. Также звучала версия, что Мернес перешел дорогу русской мафии, которая решила свести с ним счеты.

Не успел Мернес выйти из клиники, как 23 числа его задержали полицейские. Его обвинили в нападении с ножом на своего бизнес-партнера.

- Ребята, очень стремная ситуация, я оказался в тюрьме, передайте всем, кто может, помогите все. Меня разводят по делу, которое я не совершал, поэтому звоните всем, в консульство, всем звоните! - с такими словами Мернес обратился к своим подписчикам в момент задержания.

Прошло уже больше недели, как наследник основателя МММ находится в тюрьме Таиланда. Как утверждают его близкие, условия содержания ужасны: Максим находится в камере с восьмью арестованными, четверо из которых болеют коронавирусом. Сейчас друзья собирают залог в 30 тысяч долларов, чтобы освободить россиянина из тюрьмы.