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Экономика5 декабря 2021 4:02

«Платите еще 500 тысяч, или получите машину только через год»: как автосалоны обирают покупателей в пандемию

Корреспондент «Комсомолки» попытался купить новый автомобиль и вот что из этого вышло
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
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Цены на новые автомобили в салонах поднялись в три раза.

Цены на новые автомобили в салонах поднялись в три раза.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чипгейт по-русски

Недавно по всем магазинам прокатилась волна скидок. Торговый люд сбрасывал 20, 30, а то и 50 процентов от первоначальной стоимости - гуляй, рванина, от рубля и выше. И только автосалоны гордо держались в стороне от этого аттракциона неслыханной щедрости.

- Никаких «черных пятниц» у нас нет и не будет, - в один голос заявляли корреспонденту «Комсомолки» в столичных дилерских центрах. - А вы, если хотите купить новую машину, поторопитесь: в декабре цены поднимутся еще на 10 процентов.

То, что творится сейчас на авторынке, пересказать приличными словами не у каждого получится. Интернет переполнен историями о том, как люди, оплатив задаток (как правило от 50 до 100 тысяч руб.), ждут заказанного автомобиля по полгода и более, как особо ловкие покупатели перепродают свои места в очереди за машинами, а продавцы за сравнительно небольшое вознаграждение умудряются помогать своим клиентам сократить время ожидания в очереди с полугода до месяца, а то и нескольких недель, как автосалоны проворно накидывают покупателю на полмиллиона разных ненужных дополнительных опций, дружелюбно приговаривая, что, мол, колхоз — дело добровольное, не хочешь «золотых» ковриков, стой в очереди, а заплатишь за опции — сразу получишь машину.

И пошел корреспондент «КП» по автобазару — посмотреть кой-какого товару.

Цены там — глаза бы не видали. Мы говорили недавно о диком росте стоимости жилья - за последние 10 лет квадратные метры подорожали вдвое. Но куда им до стремительных птенцов автопрома! За это же время цены на них взлетели в три раза — ни одна отрасль не дала такого роста. Например, новенький Мерседес-Бенц С-180 в 2012 году автор купил за 1,2 млн руб., а теперь его торгуют почти за 3,7 млн, да и то не везде машина есть в наличии, чтобы сразу сел и поехал.

- Цены выросли из-за того, что по всему миру сократился выпуск автомобилей, - пояснил «КП» автоэксперт Игорь Моржаретто. - Это связано с нехваткой электронных чипов, без которых автомобиль просто превращается в груду металла. Проблема возникла осенью прошлого года. Когда весь мир уходил на карантин, резко вырос спрос на ноутбуки, мощные смартфоны, в общем, на оборудование, которое нужно для удаленной работы. Эта отрасль оттянула на себя часть полупроводниковых компонентов, которые прежде шли в автопром. Для того, чтобы восстановить ситуацию, потребуется время — полупроводниковые кристаллы надо вырастить, предприятий, где это делают, в мире не так-то и много, в России их вообще нет. Ожидается, что частично решить проблему удастся к весне будущего года, а полностью — к концу года.

Это явление уже получило название — чипгейт. Но странная штука: кризис - мировой, производство автомобилей сокращается во всех странах, а вот такого дикого роста цен нет, похоже, нигде.

- Особого роста цен на автомобили я в Греции не заметил, - сообщил «КП» главный редактор портала «Русские Афины» Павел Онойко. - Поступления в автосалоны сократились, но на фоне экономического кризиса число покупок тоже заметно упало, так что имеющихся автомобилей у дилеров пока хватает для удовлетворения спроса.

Впрочем, как рассказала kp.ru член правления Греко-Российской Торговой Палаты Елена Калинина, на модели среднего класса цены поднялись на 10%, а срок ожидания составил 8-10 месяцев.

В целом же на Западе рост цен на автомобили ожидается в пределах скромных 3-6%, прогнозируют страховые компании Acredia и Euler Hermes.

Как салоны обирают покупателя

А у нас рост за год составил, по данным Автостата, почти 20%. И это речь о ценах, рекомендованных автопроизводителем — то есть без учета накруток в автосалонах, уточнили «КП» в Автостате.

Про накрутки отдельный разговор.

- Значительную долю в росте цены на автомобиль составляют дилерские накрутки, дополнительные опций, так называемые «допы», которые они навязывают покупателям в сумасшедшем количестве, - продолжает Моржаретто. - И если отпускная цена от производителя, например, полтора миллиона, то в дилерском центре за счет «допов» машина будет стоить уже два миллиона. Достаточно унизительно, когда тебе впаривают машину с совершенно ненужными и безумно дорогими опциями. Какие-то коврики я видел за 120 тысяч рублей. Подкрылки к топовому кроссоверу - 400 тысяч, я не понимаю, из чего их делают, наверное, золотые. Шумоизоляционное покрытие — тоже под полмиллиона. Это как в советские времена продавали дефицитный сервелат с парой баночек морской капусты в нагрузку.

Автоменеджеры держат свою кухню в глубочайшем секрете. И тем не менее, «Комсомолке» удалось вывести на откровенность руководителя среднего звена одного из столичных автосалонов.

- Никаких объективных причин для роста цен нет, - заявил Макс (имя изменено). - Все, что идет из Европы, узлы и автомобили, стабильны по ценам, почти ничего не подорожало. Просто автосалоны что хотят, то и делают. «Голая» машина от производителя дает салону всего 10 процентов - это мелочь. А вот основной заработок — это дополнительные опции: подкрылки, шумозащита, защита картера и радиатора, дополнительная сигнализация… Многие опции, большей частью, абсолютно ненужные, например, сигнализация — их можно установить прямо в дилерском центре, вне заводских условий. Салоны обирают покупателя дважды. Выставляют счет и за само дополнительное оборудование и за его установку. Но не надо делать крайними менеджеров, которые работают непосредственно с покупателем и предлагают ему «допы». Часто они это делает вынуждено. Им хватило бы и нескольких процентов от продажи заводских машин, без «допов». Но руководство ставит жесткое условие: ни один автомобиль не должен уйти без дополнительных опций. Если в деньгах, то это 300-600 тысяч рублей к базовой стоимости, а то и больше.

«Фарш» (так автолюбители называют дополнительные опции, которыми нашпиговывают автомобиль) может составлять 30, а то и 50 процентов от базовой стоимости и даже более. Важный нюанс: одни и те же опции, если их устанавливает завод, обойдутся дешевле, чем если их заказывать у дилера.

Не хотите ждать - договоримся

Брожу по почти безлюдным торговым залам автосалонов и среди ценников в несколько миллионов рублей глаз вдруг выхватывает вполне демократический миллион с копейками за скромную Шкоду-Рапид.

Хочу такую, говорю менеджеру.

- Пожалуйста, - отвечает, - будет там еще то-се, пятое-десятое — в итоге один миллион 850 тысяч — машина в салоне, можете забирать.

- Не надо мне пятого-десятого, - говорю, - давайте ту, что за миллион.

- Да не смотрите вы на ценник! - сердится менеджер, - Нет такой цены. Слушайте, что я вам говорю.

- Как это нет такой цены? Выходит, вы обманом занимаетесь?

Менеджер тут же меняет тактику. За обман покупателя можно поплатиться — есть такая статья. Недавно Роспотребнадзор в ходе контрольной закупки поймал одного из дилеров АвтоВАЗа на навязывании дополнительных опций.

- Нет, я не обманываю и не навязываю, - перестроился продавец. - Я имел в виду, что за миллион машин нет в салоне, но вы можете ее заказать. Когда придет — не знаю. Может, через год. В договоре мы не фиксируем цену, поэтому к моменту доставки машина может подорожать. Насколько — не знаю. Может, в два раза. И тогда вы через год купите пустую машину дороже, чем сейчас могли бы купить в самой лучшей комплектации.

Но я не тороплюсь уходить. Веду к тому, что почти 2 млн за Рапид — дороговато. А доставка в неизвестный срок — это как пожизненный приговор. Может, есть выход?

Во взгляде менеджера появляется интерес.

- Договоримся, - обнадеживает он. - У меня есть парочка срочных квот по поставке — одну из них я могу выделить на ваш автомобиль.

- Как мне вас отблагодарить? - спрашиваю этого доброго человека.

Продавец автомобилей не стал чертить в воздухе пальцем воображаемую цифру, как это делали в былые времена гаишники, а четко ответил: «Решим по дополнительным опциям».

Считается, что «допы» навешивают на недорогие машины. Крутые тачки солидным клиентам выдают без проблем и в заводской комплектации. Мол, из-за высокой стоимости, дилер и так получит хорошие комиссионные. Комиссионные-то получит, но все равно стригут всех. Невзирая на чины, звания и базовую стоимость автомобиля. И даже складывается впечатление, что менеджеры просто наказывают упрямцев, отказывающихся от «фарша».

- В начале мая я оформил договор на покупку новой БМВ Х-5 в стандартной комплектации, - рассказал «КП» топ-менеджер известной транспортной компании Вячеслав. - Стоимость зафиксировали на 6,3 миллиона рублей, я внес аванс 100 тысяч и стал ждать. По договору она должна была прийти из Калининграда в конце августа. Сентябрь наступил — сказали, ждите в октябре. В октябре машина снова не пришла, но пришло уведомление о повышении цены на 480 тысяч. Когда будет машина, уже говорить перестали, но с 1 ноября объявили новую цену — 7,2 млн, почти на миллион больше, чем при заключении договора. В конце месяца пилюлю подсластили персональной скидкой в 150 тысяч и пообещали, что повышения больше не будет, поскольку машина уже собрана и отправлена в Москву. Вот жду. Конечно, можно разорвать договор и получить обратно аванс, но зачем — автомобиль в такой комплектации стоит сейчас не меньше 8 млн.

Секонд-хенд дорожает, а топы - дешевеют

Допы - не единственная статья побочная доходов дилерских центров. Когда-то автомагазины наряду с ресторанами и строительными рынками были главными источниками наличности для теневой экономики. Сейчас они перестроились. И если раньше покупатель, который приносил наличку, мог получить 5-процентную скидку, то сейчас, наоборот, салоны готовы дать такую же скидку тем, кто оформит в магазине кредит. Ставки, кстати, кусаются — от 11 до 15 процентов годовых.

- Чего ради вы стараетесь? - интересуюсь у менеджера.

- А как не стараться — банк платит нам премию за каждого кредитного клиента, - откровенно ответила девушка в одном из салонов.

Еще одну скидку можно получить за трейд-ин — это когда, покупая новый автомобиль, сдаешь в автосалон свой старый. Автомагазины всегда поощряли такую форму — это давало им дополнительный заработок на перепродаже автомобилей с пробегом. Сейчас этот бизнес стал особенно актуальным.

- Автомобили с пробегом становятся все более популярны у покупателей, - сказал «КП» директор по маркетингу компании «Авилон» Андрей Каменский. — Прежде всего - из-за роста цен на новые автомобили и недостаточного их количества. Сейчас машины с пробегом растут в цене, особенно, те, возраст которых не превышает 2 лет, а в истории значится только один владелец.

За последний год бэушные машины подорожали в среднем в полтора раза. По словам Моржаретто, уже сейчас 3-4-летние автомобили можно продать дороже, чем покупали.

Но отдавая свой автомобиль в трейд-ин, нужно отчаянно торговаться, напутствовал меня менеджер одного из салонов.

- Вот вам предложат, допустим, миллион. А вы посмотрите на auto.ru, какая самая высокая цена за машину с похожими характеристиками. Допустим, найдете за полтора миллиона. Отнимите 10 процентов — это наша законная прибыль. Остается миллион триста пятьдесят. Вот твердо стойте на этой позиции и, скорее всего, наши уступят.

Трейд-ин и кредит помогут скинуть как минимум 10% от цены автомобиля.

Вообще же, поход по дилерам показал неожиданную вещь. Есть менеджеры, готовые на тебе нажиться. А есть и желающие помочь. Вот положил я глаз на симпатичный мерс-кроссовер с полным приводом. В интернете он красовался с ценником 4,6 млн, но девушка, покопавшись в своих листочках, вдруг обрадовала: оказывается, сейчас за него можно заплатить на 300 тысяч меньше!

А в другом салоне стояла в центре зала шикарная красная (доплата за цвет — 33 тыс. руб.) Мазда-6 в максимальной комплектации: с люком, турбонаддувом и прочими крутыми цацками. На ценнике - 3,7 млн. руб. А в ходе разговора с менеджером выяснилось, что цена ей 3,2 млн.

- Девочки с ценниками ошиблись, - обтекаемо пояснил менеджер.

Дело, видимо, не в девочках. В дорогих автосалонах посетителей раз-два и обчелся, даже состоятельный клиент не готов переплачивать за то ли роскошь, то ли средство передвижения. Вот и стали продавцы отыгрывать назад, понижать цены. Только написал — и тут звонок из «Мицубиси».

- Интересовались «Паджеро»? Срочно приходите, вам скидка 500 тысяч рублей, - радостно затараторил звонкий голосок.

Однако в недорогим секторе, например, на вазовские модели, снижения цен пока не наблюдается.

СКОЛЬКО НЕ ЖАЛКО ВЫЛОЖИТЬ ЗА АВТОМОБИЛЬ

Тренер по личным финансам рекомендует не гоняться за новыми машинами

Автомобиль — важная часть семейного имущества. Это не только средство передвижения, но и элемент имиджа, средство самовыражения. А еще — незаметный убийца семейного бюджета. Как правильно рассчитать, сколько денег отложить на автомобиль?

- Есть несколько методик, - рассказал «КП» тренер по личным финансам Максим Темченко. - На Западе очень популярна методика немецкого финансиста Будо Шефера: автомобиль не должен превышать доход семьи за 2 месяца. Это скромная аскетичная стратегия, не близкая нашему менталитету. Еще один подход — не по зарплате, а по остатку свободных денег. Исходим из того, что на содержание и обслуживание машины уходит 2-3% от ее стоимости. Например, купили автомобиль за миллион рублей — 20-30 тысяч в месяц будьте готовы на нее тратить. Бензин, штрафы, налоги, страховка, ремонт, разные жидкости, другие расходные материалы, техобслуживание... Такая методика позволит еще и понять, нужен ли вам вообще автомобиль — может, на такси или в каршеринге дешевле. А я в оценке возможностей предлагаю третью методику - от накопленного капитала. Треть от того, что лежит на счетах или под подушкой, можно смело отдать за автомобиль. Условно говоря, накопили полтора миллиона — вам подойдет машина за полмиллиона. И деньги останутся, и машина будет.

Если выбирать между новым авто и с пробегом, то аналитик за второй вариант.

- Я рекомендую покупать автомобиль примерно 2-летней давности, - говорит Темченко. - По своим качествам это практически новый автомобиль, но он уже не будет так резко дешеветь, как новый. Через несколько лет пользования его можно будет продать практически за те же деньги.

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