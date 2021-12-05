В Нью-Йорке можно сделать экспресс-тест на коронавирус в уличных пунктах. Фото: REUTERS

Представитель Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан сообщила, что новый, «омикрон»- штамм COVID-19 выявлен уже в 40 государствах мира. За последние сутки географию «омикрона» пополнили Тунис и Австралия. Сваминатан допустила, что этот штамм, возможно, и станет доминирующим, но пока что 99% мировых случаев коронавируса приходятся на штамм «дельта».

Лидером по количеству случаев «омикрона» остается Великобритания, где общее количество зараженных этим штаммом составляет сейчас 104 человека.

Также в ВОЗ сообщили, что с момента обнаружения «омикрона» от него в мире еще никто не умер.

Но он может затормозить темпы роста мировой экономики. Директор-распорядитель Международного Валютного Фонда Кристалина Георгиева допустила, что «новый штамм, который распространяется очень быстро, может поколебать нашу уверенность, и мы, вероятно, увидим некоторое снижение наших прогнозов глобального экономического роста».

Япония

В стране начато внедрение систем сертификации вакцинации против COVID-19 на основе распознавания лиц. Применять их будут на туристических объектах. Человеку, который зарегистрируется в специальном приложении и предоставит свое изображение системе, затем нужно будет всего лишь взглянуть на объектив камеры, которая быстро просканирует его лицо и подтвердит статус вакцинации. Таким образом не нужно будет тратить время и стоять в очередях, чтобы пройти в то или иное место, где требуют предъявления сертификатов о вакцинации от коронавируса. Более того, сканирование можно будет пройти, не снимая защитную маску.

США

В одном из районов Бруклина, населенным преимущественно ультраортодоксальными евреями, появилась реклама, призывающая к отказу от вакцинации. Дизайн и шрифт объявлений был идентичен тому, который используют городские власти, призывающие к обратному. В воззваниях антипрививочников использовалась медицинская лексика и профессиональные термины. Нью-йоркская мэрия уже отчиталась о том, что листовки мракобесов были сорваны и уничтожены.

Швейцария

С понедельника, 6 декабря, в стране ужесточаются карантинные ограничения: защитные маски вновь придется носить в помещениях, при входе в которые требуется предъявить сертификат о вакцинации; мероприятия и общественные места будет разрешено посещать только вакцинированным или переболевшим коронавирусом.

Бельгия

Два бегемота, живущие в антверпенском зоопарке, заболели COVID-19. 14-летнего Имани и 41-летнего Хермиена, плескавшихся в одном водоеме и живших в одном вольере, пришлось изолировать и от посетителей, и друг от друга. Всех питомцев заведения регулярно проверяют на наличие инфекций, тесты сдают и сотрудники зоопарка, и случаев COVID-19 здесь ни разу до этого не было. Администрация не понимает, как Имани и Хермиен смогли заразиться. В последнем бюллетене о состоянии здоровья бегемотиков говорится, что за их самочувствием тщательно следят ветеринары, а из симптомов заболевания у гиппопотамов - только насморк.

Израиль

В стране резко упали все основные коронавирусные индексы. Ключевой показатель заражаемости, т.н. R-коэффициент, опустился ниже единицы и составил 0,97. Также резко сократился уровень положительных COVID-тестов, упав до 0,49% против 0,7% неделю назад.

Гонконг

Местная рок-группа «Омикрон», исполнявшая композиции в стиле «прог-метал», распалась еще 5 лет тому назад, так и не добившись славы. Но на волне своеобразной популярности и растущей известности во всем мире названия нового штамма COVID-19, музыканты решили воссоединиться. Пока же они думают над тем, стоит ли оставлять старое название коллектива, ведь оно может отпугнуть зрителей, которые наверняка захотят купить билет на концерт.