«Господи, как исхудала»: Переболевшая ковидом МакSим поразила своей стройностью

Певица МакSим. Фото: Евгения ГУСЕВА

Певица Марина Максимова два месяца находилась между жизнью и смертью: переболевшая COVID-19 артистка до сих пор с трудом приходит в себя. В Инстаграме МакSим поделилась новыми снимками, на которых она позирует в облегающем черном платье. Поклонники поразились, насколько худой выглядит звезда. За время болезни Марина сбросила вес до 34 килограммов. Несмотря на то, что певица прилагает все усилия для восстановления, она по-прежнему остается очень худенькой.

На новых фото артистка одета в черное короткое платье по фигуре, полупрозрачные чулки и туфли на высоких каблуках. Всего за час снимки набрали более 30 тысяч лайков.

В Инстаграме МакSим поделилась новыми снимками. Фото: Инстаграм.

Поклонники переживают за здоровье своей любимицы. «Господи, как исхудала», «Настоящая Снегурочка, стройненькая и аккуратненькая», «Девочка с модельной внешностью», «Изящная и очаровательная», «Фигура 20-летней девчонки!», - пишут фолловеры в комментариях.

К МакSим ежедневно приезжает врач-реаниматолог: под его присмотром она делает лечебную гимнастику и дыхательные упражнения. В ближайшие месяцы ей запрещены перелеты и концертные выступления. По мнению специалистов, для полного восстановления артистке понадобится примерно год.

. Несмотря на то, что певица прилагает все усилия для восстановления, она по-прежнему остается очень худенькой. Фото: Инстаграм.

Певица больше месяца провела в искусственной коме: врачам пришлось подключить ее к аппарату ИВЛ из-за тяжелой формы пневмонии. 38-летняя Марина Максимова чудом выжила – врачи не давали ей практически никаких шансов. В интервью Ксении Собчак певица призналась, что пока она лежала в медикаментозной коме, у нее дважды останавливалось сердце.

- Все осложнения, которые могли быть, произошли. И кровотечение, и септический шок, и каждый день меняли стратегию по спасению, ничего не получалось, - призналась Марина Ксении Собчак.

Болезнь оказалась тяжелой и быстро прогрессировала, поскольку артистка вовремя не обратила внимание на свое плохое самочувствие. Несмотря на высокую температуру, она вышла на сцену в Казани. Марина считала, что у нее обычная простуда, ведь тесты на ковид показали отрицательный результат.

- Когда я была в Казани, у меня поднялась температура до 40, - рассказала MакSим. - Я сделала к тому моменту несколько отрицательных тестов на коронавирус. Я думала, что это обычная простуда.

Певицу госпитализировали в частную клинику, врачи которой не справились с ее лечением. В итоге МакSим экстренно перевезли в московскую городскую больницу №52. Медики предупреждали, что Марина может не пережить транспортировку и умереть прямо в машине скорой помощи.

- После того как закроют крышку гроба, ничего не заканчивается, все только начинается. Когда я находилась в коме, я была в другой реальности. У меня имелось четкое осознание того, что моя настоящая жизнь менее реальна. Я почувствовала себя в полете, мне было очень хорошо. Это было принятие и спокойствие. Страха смерти у меня не возникло, - призналась МакSим.

В итоге врачи 52-й больницы смогли вытащить певицу из комы и вернуть к жизни.