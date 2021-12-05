Как «увнучить» чужую бабушку: Москвичка завела переписку с одинокой пенсионеркой из Волгограда и стала ей родной

Фото из личного архива героини публикации

Все слышали о друге по переписке, а как насчет внучки по переписке? Четыре года назад Ольга Медведева из Москвы стала волонтером фонда «Старость в радость», суть которого в общении с одинокими пожилыми людьми из интернатов, и подружилось с очень милой бабушкой Машей, для всех остальных - Марией Ивановной Шпадарук из Мачешанского дома для престарелых.

"Не просто Мария Ивановна"

Началось все с письма, в котором Ольга рассказала о своих интересах и пообещала регулярно выходить на связь.

- Я как-то сразу поняла, что это очень важное и нужное дело. Когда в твой день рождения тебя поздравляет только медсестра в твоем лечебном заведении, либо соседка по комнате, и больше никто не звонит и не пишет, это очень грустно. Поэтому даже одна неожиданная открытка, которую можно поставить на тумбочку или показать соседям, или письмо, чтобы просто читать и перечитывать - это большое дело, - рассказала порталу «Открытые НКО» Ольга Медведева.

После первого же письма Мария «увнучила» Ольгу - этот термин придумал кто-то из волонтеров «Переписки», и он сразу прижился среди участников программы - и начала рассказывать ей о своей непростой жизни.

Баба Маша родилась в 1931 году в Волгоградской области и всю жизнь проработала разнорабочей. Была семья, братья и сестры, но к старости не осталось никого. Родственники живут слишком далеко. Поэтому читая письма Ольги, она будто вместе с «внучкой» переживает за успехи на работе и на учебе своих «правнуков», узнает о поведении шаловливого кота, особенно любит фотографии из отпуска, ведь за свои 90 лет Мария никуда не выезжала.

Бывает, она пишет, что особо ничего в жизни не происходит, но чаще у бабушки позитивное настроение. Мария - женщина очень активная, любит петь частушки и играет на балалайке, и часто получает грамоты за участие в конкурсах и концертах.

А еще бабушка и ее «внучка» созваниваются, участвуют в видеовстречах в зуме, которые организует фонд «Старость в радость». Ольга даже собиралась приехать в Волгоград ради своего друга по переписке, но из-за коронавируса планы пришлось отложить.

- Для меня она уже давно не просто Мария Ивановна. Не подопечный и не человек из проекта. Она как родная бабушка. Мне нравится о ней заботиться. Это общение оказалось для меня ничуть не менее важным, чем для нее. Я с большим удовольствием ищу подарки для нее к праздникам, собираю посылки – чай повкуснее, печенье пополезней, конфеты – сладости, которые можно в ее возрасте. Всё, как если бы я отправляла посылку родной бабушке, - признается Ольга.

Мария Ивановна ответила на письмо Ольги, и завязалась переписка. Фото: Мачешанский ДПИ

Как родная

Удивительно еще и то, что внешне Мария Ивановна оказалась очень похожа на родных бабушек Ольги. Первая - мама ее отца, Полина. Она была такая же маленькая, сухонькая, веселая и добрая.

- Я с любовью вспоминаю теплые руки моей бабушки Поли. Она была простая деревенская женщина. Всю жизнь прожила в частном доме, а к старости ее перевезли поближе к детям в город. Помню, как она изменилась, стала такая одинокая посреди этих каменных домов, стала редко выходить на улицу, - вспоминает Ольга.

Вторую - Надежду Семеновну - язык не поворачивался бабушкой назвать, и в этом они с Марией Ивановной очень похожи - обе модницы.

- Вместо пирожков – фирменный торт «Рига». Она любила наряжаться, всегда губы накрашены, брови подведены. Никакая не бабушка, а дама элегантного возраста. Они с дедом были «костяком» всей семьи - на все значимые праздники все родственники собирались именно у них, - рассказывает Ольга.

Фото из личного архива героини публикации

«Кусочек» фонда

Вскоре Ольга стала куратором по переписке с обитателями Мачешанского дома-интерната для престарелых, где живет бабушка Маша, и пансионата «Благодать» и начала помогать другим волонтерам фонда связаться со «своими» бабушками и дедушками. Поддерживают и соцработники - они фотографируют старичков, отправляют снимки, подтверждающие получение писем и посылок.

Но иногда люди устают писать чужому человеку или расстраиваются, когда не получают ответов. Попишут пару месяцев, а потом все реже, и реже...Иногда даже не сообщают, что отказываются от переписки, чтобы в фонде могли найти замену. Некоторые просто меняют адрес электронной почты.

А для пожилого человека это как удар в сердце.

- Если уж ты взялся писать, то надо делать это регулярно, хотя бы раз в месяц. Потому что твое письмо будут ждать. Надеяться на него. Волноваться. Причем волноваться за внука – не случилось ли чего, почему не пишет?, - объясняет Ольга.

Наученные горьким опытом волонтеры стали подобрать сразу по две внучки на человека. У некоторых их даже по три. Например, у бабушки Маши, помимо Оли, есть еще два друга по переписке.

Но счастливых исходов все же больше. Кто-то начинает с регулярных пожертвований или с простых открыток – такой проект «Поздравление открытками» тоже есть у фонда «Старость в радость». А потом бабушка или дедушка отвечает на открытку, завязывается переписка, и пожилой человек становится им уже знакомым и родным.Они хотят как-то помочь, раскрасить унылые будни стариков.

- Я ими горжусь и рада, что эти люди остаются с нами. Говорю с НАМИ, потому что я уже «кусочек» фонда. Хотя никогда и не думала о том, что буду участвовать в волонтерских или благотворительных проектах, - говорит Ольга.

По ее словам, общение с пожилыми одинокими людьми - это не только помощь им, но и самому себе. Так реализовывается желание быть кому-то нужной. Ведь человеческое внимание - бесценный дар. К тому же есть свой шар в общении через бумажные письма.

Бабушка Маша в центре на фото, с очередной грамотой. Она участвовала в конкурсной программе «Какие наши годы». Фото: Мачешанский ДПИ

С чего все началось

Елизавета Олескина, основатель фонда «Старость в Радость»:

- Когда после первого курса филфака я поехала в Псковскую область собирать фольклор, у меня было много разных целей и задач. Главная – успешно закрыть практику и вернуться обратно домой. Ни в какой из этих моментов не было мыслей сделать что-то великое и важное, создать фонд. У нас была возможность зайти в дом престарелых и записать там истории, которые пожилые люди рассказывают.

Мы ожидали, что нас там встретят историями, песнями и концертом. А на нас стали смотреть с удивлением, как на людей, которые пришли из другого мира. В их мир, где тускло горел свет, где казалось, что время остановилось. Я помню, как пожилые люди просто стали просить меня посидеть рядом. Спрашивали, можно ли обнять.

Меня не покидало ощущение, что что-то идет не так. Многие из них прошли войну. И эти люди сейчас говорят, что они лишние. Что они занимают чужое место. Первая реакция была расплакаться. А дальше появились мысли, как сделать так, чтобы они не сидели в позе виноватых, провинившихся за то, что живые. Когда мы вышли, ошеломленные, стали думать, что делать. Вернулись с гитарой. Вспомнили «Катюшу», песни из старых фильмов, наскребли репертуар. Никто при этом не умел петь. Первым удивлением было, что это мы пришли «облагодетельствовать», а в итоге со всех комнат пожилые люди несли нам кто клюкву, кто конфеты достал из под подушки. Уходила я с ощущением, что побывала в гостях у родных людей.

Когда практика закончилась, нас спросили: когда вернетесь. И мы пообещали скоро приехать. Удалось это сделать через год. За это время в этот дом престарелых приезжал … примерно никто. Были только оценщики санузлов и проверяльщики норм питания. Молодежи не было. А нас помнили. В итоге мы придумали, как помочь, с учетом, что тогда времени и денег не было - будем переписываться.

Команда росла, количество регионов увеличивалось, и в ноябре 2011 года волонтерское движение превратилось в фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость»

Сейчас Фонд сотрудничает более чем с 400 интернатами в 50 регионах.

Как присоединиться к переписке

- Перейти на сайт фонда «Старость в радость» в раздел «Переписка».

- Выбрать себе бабушку или дедушку, которого вы готовы поздравлять открыткой или писать письма.

Также есть программа для волонтеров pro-bono: фотограф, дизайнер, юрист, парикмахер могут помочь своими умениями.

Видеовстречи дают каждому желающему возможность петь, проводить экскурсии, стать другом пожилых людей из разных регионов. Если же вы любите, например, рисовать, валять или занимаетесь оригами, вы можете стать ведущим мастер-класса онлайн.

Проект "Открытые НКО" реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.