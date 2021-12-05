Располневшая София Ротару прилетела на «Песню года»

Всегда тонкая и звонкая София Михайловна прилично прибавила в весе Фото: Иван МАКЕЕВ

Юбилейная «Песня года» не могла обойтись без главных звёзд. В этом году главному фестивалю страны стукнуло 50 лет. Поздравить музыкальный символ страны съехался весь эстрадный топ. В коридорах арены «Мегаспорт» дефилировал в новых нарядах Филипп Киркоров.

Появился на публике впервые за несколько месяцев и Валерией Леонтьев.

Прибыла в Москву и 74-летняя София Ротару. В последнее время в соцсетях пишут, мол, у Софии Михайловны серьёзные проблемы со здоровьем. Эти слухи появились в связи с видео с выступления «хуторянки», где видно, как сильно у неё дрожат руки.

-Никакой болезни Паркинсона у Ротару нет. Она здорова, просто перед каждым выступлением трясётся, как ребёнок,- обьясняет kp.ru директор артистки Сергей Лавров.

Брючный костюм, выполненный из пайеток, подчеркнул округлившиеся формы певицы Фото: Иван МАКЕЕВ

Между тем, зрители были удивлены, увидев певицу. Всегда тонкая и звонкая София Михайловна прилично прибавила в весе.

Брючный костюм, выполненный из пайеток, подчеркнул округлившиеся формы певицы.

Впрочем, близкие Ротару заверили нас, дескать, певица, несмотря на свою сценическую худобу, всегда боролась с лишним весом. Мол, так сейчас устала от пандемии, что нет сил и желания мучить себя диетами.

-София Михайловна, как и любая артистка, не может себе позволить есть все, что она хочет. Раньше перед съёмками она ездила на детокс, на чистку организма. Чаще всего это какой-то отель, где она голодает или питается, подсчитывая калории. Диетологов у неё нет, она ест домашние яйца, овощи со своего огорода и все, - объяснил директор звезды.

Впрочем, эта полнота не испортила красавицу Ротару. Многим показалось, что с новыми приятными формами артистка стала выглядеть ещё моложе.

-В интернете пишут, что София Михайловна использует силиконовую маску, чтобы выглядеть моложе, я всегда смеюсь, когда такое читаю. Она даже гримируется минимально,-заверил kp.ru менеджер певицы.-У неё вся семья красивая. И София Михайловна и внуки. Гены хорошие, сердце доброе, вот и сумела себя сохранить красавицей,-говорит помощник певицы.