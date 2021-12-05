Умер Сергей Крылов, автор песен, заставлявших плакать весь Советский Союз

Сергей Крылов до конца жизни организовывал и вел бесчисленные бардовские фестивали по всей стране от Камчатки до Калиниграда

За свою жизнь Сергей Крылов написал больше ста песен, которые вошли в историю отечественной бардовской песни. Две из них - знаменитая «Песня о маленьком трубаче» и ставшая народной песня «Зимняя сказка» про желтого небесного цыпленка, вошли в коллекцию дисков «Авторская песня», изданную «Комсомольской правдой».

Сергей со студенческих лет был автором «Комсомолки», в нашей редакции нашел свою любовь, тогда корреспондента студенческого отдела Зою Васильцову, которая три десятилетия была - уже с фамилией Крылова - главным редактором журнала «Работница».

Сергей Анатольевич был физиком-ядерщиком по образованию, учился в начале 60-х на физфаке МГУ им. Ломоносова, защитил степень кандидата физико-математических наук. Долгие годы работал в академическом Институте физики, затем научным редактором издательства «Высшая школа».

Но главной его страстью была поэзия песни. Сергей Крылов до конца жизни организовывал и вел бесчисленные бардовские фестивали по всей стране от Камчатки до Калиниграда.

Мы потеряли душевного друга и коллегу. Светлая тебе память, Сергей!

Клуб журналистов КП

ПЕСНЯ О МАЛЕНЬКОМ ТРУБАЧЕ

Кругом война, а этот маленький...

Над ним смеялись все врачи -

Куда такой годится маленький,

Ну, разве только в трубачи?

А что ему? - Все нипочем:

Ну, трубачом, так трубачом!

Как хорошо, не надо кланяться -

Свистят все пули над тобой.

Везде пройдет, но не расстанется

С своей начищенной трубой.

А почему? Да потому,

Что так положено ему.

Но как-то раз в дожди осенние

В чужой стране, в чужом краю

Полк оказался в окружении,

И командир погиб в бою.

Ну, как же быть? Ах, как же быть?

Ну, что, трубач, тебе трубить?

И встал трубач в дыму и пламени,

К губам трубу свою прижал -

И за трубой весь полк израненный

Запел "Интернационал".

И полк пошел за трубачом -

Обыкновенным трубачом.

Солдат, солдат, нам не положено,

Но, верно, что там - плачь, не плачь -

В чужой степи, в траве некошеной

Остался маленький трубач.

А он, ведь он - все дело в чем! -

Был настоящим трубачом.