Умер Сергей Крылов, автор песен, заставлявших плакать весь Советский Союз

Сергей Крылов до конца жизни организовывал и вел бесчисленные бардовские фестивали по всей стране от Камчатки до Калиниграда
За свою жизнь Сергей Крылов написал больше ста песен, которые вошли в историю отечественной бардовской песни. Две из них - знаменитая «Песня о маленьком трубаче» и ставшая народной песня «Зимняя сказка» про желтого небесного цыпленка, вошли в коллекцию дисков «Авторская песня», изданную «Комсомольской правдой».
Сергей со студенческих лет был автором «Комсомолки», в нашей редакции нашел свою любовь, тогда корреспондента студенческого отдела Зою Васильцову, которая три десятилетия была - уже с фамилией Крылова - главным редактором журнала «Работница».
Сергей Анатольевич был физиком-ядерщиком по образованию, учился в начале 60-х на физфаке МГУ им. Ломоносова, защитил степень кандидата физико-математических наук. Долгие годы работал в академическом Институте физики, затем научным редактором издательства «Высшая школа».
Но главной его страстью была поэзия песни. Сергей Крылов до конца жизни организовывал и вел бесчисленные бардовские фестивали по всей стране от Камчатки до Калиниграда.
Мы потеряли душевного друга и коллегу. Светлая тебе память, Сергей!
Клуб журналистов КП
ПЕСНЯ О МАЛЕНЬКОМ ТРУБАЧЕ
Кругом война, а этот маленький...
Над ним смеялись все врачи -
Куда такой годится маленький,
Ну, разве только в трубачи?
А что ему? - Все нипочем:
Ну, трубачом, так трубачом!
Как хорошо, не надо кланяться -
Свистят все пули над тобой.
Везде пройдет, но не расстанется
С своей начищенной трубой.
А почему? Да потому,
Что так положено ему.
Но как-то раз в дожди осенние
В чужой стране, в чужом краю
Полк оказался в окружении,
И командир погиб в бою.
Ну, как же быть? Ах, как же быть?
Ну, что, трубач, тебе трубить?
И встал трубач в дыму и пламени,
К губам трубу свою прижал -
И за трубой весь полк израненный
Запел "Интернационал".
И полк пошел за трубачом -
Обыкновенным трубачом.
Солдат, солдат, нам не положено,
Но, верно, что там - плачь, не плачь -
В чужой степи, в траве некошеной
Остался маленький трубач.
А он, ведь он - все дело в чем! -
Был настоящим трубачом.