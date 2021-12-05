Тела лежали в 10 метрах от дома: на Кипре месяц искали пропавших россиянок

43-летняя Хаят Аль-Раиси и 33-летняя Мария Газибагандова были обнаружены мертвыми. Фото: Cyprus Mail

Тела двух туристок из России, которые числились пропавшими почти месяц, обнаружили на Кипре. 43-летняя Хаят Аль-Раиси и 33-летняя Мария Газибагандова пропали еще 17 ноября, их искали по всему острову, но в итоге, как сообщает полиция Кипра, нашли в 10 метрах от дома, который они снимали.

Хаят приехала на остров еще в начале лета, а в октябре к ней присоединилась Мария. Женщины снимали небольшой дом в хорошем районе Ларнаки, буквально в двух шагах от пляжа. В какой-то момент туристки перестали выходить на связь с хозяином дома и просрочили очередной платеж. Когда он приехал в особняк, то не нашел внутри никого, и обратился в полицию. Стражи порядка осмотрели дом и сделали несколько интересных находок. Выяснилось, что россиянки не сбежали: все их чемоданы и вещи лежали по местам. А при более тщательном осмотре нашлись следы крови. Стало ясно, что, возможно, дело плохо.

Главным свидетелем мог стать 32-летний приезжий из Сирии, которого наняли ремонтировать дом. Вскоре выяснилось, что он сдружился с россиянками и стал жить с ними. Для хозяина дома все это было сюрпризом.

На одном из допросов строитель раскололся и признался, что он убил женщин. Мужчина рассказал полицейским, что застрелил своих подруг, хотя так и не смог назвать вразумительной причины, которая толкнула бы его на такой ужасный поступок. Судя по всему, его взбесили слова женщин. Мужчина рассказал, что ушел охотиться, а когда вернулся, услышал, как Хаят и Мария разговаривают о нем. Что именно сказали женщины, сириец так и не поведал следователям, но снял с плеча ружье и застрелил обеих.

В виновности сирийца сомневаться не приходится, ведь он отвел следователей к месту во дворе дома, где закопал тела. Останки женщин лежали в яме на глубине порядка полутора метров. Чтобы это место не бросалось в глаза, убийца присыпал его гравием, когда закопал яму.

Также на руку сирийцу оказался сильный дождь, который прошел в Ларнаке через несколько часов после того, как он закончил свое дело. Вода смысла все следы, так что у осматривавших дом сыщиков не было повода устраивать раскопки в саду.

Какие именно отношения установились между сирийцем и его жертвами, остается только догадываться. Известно, что мужчина женат. Также кипрская полиция задержала его 23-летнего соотечественника, на которого указал подозреваемый в убийстве. Парень всеми силами отнекивается и утверждает, что не знал россиянок. Сейчас следователи проверяют слова обоих, и не исключают, что старший мужчина мог оговорить соотечественника, чтобы запутать сыщиков.

Кроме признания, против строителя есть и другие улики: у него нашли кредитку одной из россиянок. Выяснилось, что он несколько раз расплачивался ей в магазинах и на заправках.

Сейчас сириец задержан, он главный подозреваемый по делу о двойном убийстве.