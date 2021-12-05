Сергей Степашин: Президент поставил задачу - до 2024-го переселить из аварийного жилья почти миллион человек

Председатель Наблюдательно совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина сообщил, что на переселение граждан из аварийного жилищного фонда ещё в этом году будет направлено дополнительно 100 миллиардов рублей. Это и стало поводом для звонка председателю Наблюдательно совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину...

- ... Сергей Вадимович, год же заканчивается, а тут - такая сумма. Круглая…

- 100 миллиардов - это те средства, которые сдвигаются со следующего года (о есть, выделяются раньше. - А.Г.), чтобы мы к 2024-му могли досрочно выполнить программу переселения людей из аварийного жилья, которое было выявлено на январь 2017-го. Об этом и сказал председатель правительства.

Но у нас есть еще одна проблема, и министерство строительства сейчас ее решает вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Дело в том, что сейчас идет резкое удорожание квадратного метра жилья. И Минстрой готовит по этому поводу свой приказ. Поэтому, конечно, нужно будет искать дополнительные средства. И такого рода обращение в ближайшее время поступит в правительство.

- Понятно. А, вообще - как вы оцениваете то, как выполняется программа расселения аварийного жилья? Если говорить об итогах года...

- Президент поставил перед нами задачу - в этом году переселить 130 тысяч человек из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017-го. И мы эту задачу выполним, ряд регионов России уже досрочно справились с программой, рассчитанной до 2025 года. Уже в полном объеме завершили программные мероприятия Карачаево-Черкесская Республика и Сахалинская область - с использованием средств Фонда ЖКХ, а города федерального значения - Санкт-Петербург и Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ - достигли показателей федерального проекта за счет собственных средств.

В этом году программу переселения планируют завершить ещё 5 регионов: Кабардино-Балкарская Республика, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Магаданская и Саратовская области.

Ну, а теперь новый рубеж - нам нужно переселить в новые, благоустроенные квартиры еще почти 700 тысяч человек - из аварийного жилья, которое было выявлено уже после 1 января 2017 года. Такую задачу перед нами поставил Президент России. Поэтому, те средства, о которых сейчас говорит премьер-министр, - это, в том числе, и суммы для реализации новой программы.

- А вот за счет чего регионам удается выполнять эти программы такими опережающими темпами?

- Прежде всего, благодаря досрочному их финансированию, мы выделяем деньги на предстоящее переселение как бы «в долг», под будущие лимиты. Получить эти средства могут те регионы, которые приняли решение о переселении граждан из аварийного жилищного фонда как раз - ускоренными темпами.

Большую роль, безусловно, оказала поддержка Правительства, которое нашло возможность «произвести сдвижку» объемов финансирования, предусмотренных на следующие этапы программы, на более ранние сроки.

Ну, и Фонд ЖКХ работает уже 14 лет, у нас сложились прекрасные взаимоотношения с регионами, и мы знаем, как с ними работать, финансирование идет без срывов, очень активно подключились местные строительные компании, налажен серьезный контроль.

Говоря о господдержке, не могу не отметить, что ещё 150 миллиардов на несколько лет выделяются из Фонда национального благосостояния - для модернизации коммунальной инфраструктуры.

Сейчас готовятся поправки в соответствующий закон - это будут льготные средства, но возвратные, на срок до 25 лет. Это очень важно, чтобы все-таки коммунальная инфраструктура, которая, действительно, устарела где-то на 70% (а в основном она сохранилась ещё с советских времён) тоже была модернизирована, и люди жили в лучших условиях.

- Понятно. Я думаю, что вы просто очень надежный фонд.

- Но это оценка не только моя, не только оценка премьер-министра, но, вы знаете, Владимир Владимирович Путин неоднократно говорил об эффективном выполнении планов по переселению граждан из аварийного жилья.

Кстати, напомню, что это личная программа нашего президента. И таких программ ни в одной стране нет, на всякий случай. Тем, кто любит Америку, предлагаю съездить в Нью-Йорк и походить по его окраинам, посмотреть, что такое аварийное жилье и как оно там «не расселяется».

- Вот кроме тех регионов, которые вы назвали, ещё какие-то готовы будут досрочно выполнить программу?

- Я полагаю, что в этом списке порядка 40 субъектов. Их много, все перечислять не буду.

- Ну, что ж, остается только пожелать вам еще больших успехов...