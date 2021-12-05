Убийцу россиянок на Кипре вычислили по банковской карточке

Во дворе этого дома на Кипре нашли тела пропавших в ноябре российских туристок. Фото: Cyprus Mail

Еще 17 ноября на острове пропали две женщины, имевшие российское гражданство: 33-летняя уроженка Дагестана Мария Газибагандова и 43-летняя этническая сирийка Алраизи Хаят. Одна из них прилетела на Кипр летом, другая - полтора месяца назад. Обе снимали небольшую квартиру в Ларнаке.

Об исчезновении россиянок в полицию сообщили их соседи, власти немедленно проинформировали о случившемся посольство РФ. Вскоре полицейские вышли на одного из сирийских мигрантов-строителей, женатом на гречанке. Он в итоге признался, что убил этих женщин и закопал тела на строке в горной деревушке в провинции Лимассол, где ремонтировал дом.

Россиянки пропали в ноябре во время турпоездки на Кипр, их нашли мертвыми. Фото: Cyprus Mail

У сирийца нашли паспорт, банковскую карточку и мобильный телефон одной из жертв. Кстати, вычислили убийцу именно по карточке: уже после исчезновения россиянок ею трижды воспользовались - на заправке и в магазинах. Записи с камер видеонаблюдения позволили установить личность преступника.

Вслед за этим полиция задержала второго подозреваемого и водителя машины, который их перевозил. Все они - родом из Сирии. Официальный представитель российского посольства на Кипре Сергей Лагутенко подтвердил информацию об убийстве.

Обвиняемый рассказал, что похитил женщин вместе со своим подельником, а потом застрелил их из ружья и закопал тела на стройке. О мотивах своего поступка он распространяться не стал. По основной версии, причиной могло стать тривиальное ограбление. Но не исключено, что все окажется сложнее и в деле замешены «любовные разборки». Обе женщины знали сирийца раньше, их не раз видели в его обществе в той деревне, где он работал на стройке.