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В мире5 декабря 2021 10:11

На Кипре найдены мертвыми две россиянки, пропавшие в ноябре

В убийстве двух туристок из России признался 32-летний сириец, есть еще двое подозреваемых
Мария ПАВЛОВА
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Во дворе этого дома на Кипре нашли тела пропавших в ноябре российских туристок. Фото: Cyprus Mail.

Во дворе этого дома на Кипре нашли тела пропавших в ноябре российских туристок. Фото: Cyprus Mail.

Две туристки из России, которые пропали на Кипре 17 ноября, найдены мертвыми. Тела 33-летней и 43-летней женщин нашли закопанными в саду дома в горной деревне Мониатис (провинция Лимасол). Ранее полиция нашла в доме и на экскаваторе, при помощи которого производились строительные работы, следы крови. Анализ ДНК показал совпадение с данными одной из исчезнувших россиянок.

В убийстве женщин признался 32-летний сириец, который занимался строительными работами в этом доме. Как сообщает издание Cyprus Mail, у полиции есть еще двое подозреваемых – 23-летнего и 45-летнего мужчин. Возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства.

Россиянки пропали в ноябре во время турпоездки на Кипр, их нашли мертвыми. Фото: Cyprus Mail.

Россиянки пропали в ноябре во время турпоездки на Кипр, их нашли мертвыми. Фото: Cyprus Mail.

Ранее на kp.ru сообщалось, что на Кипре пропала 56-летняя врач-офтальмолог из Екатеринбурга.

Историю спасения туристки из Москвы, которая пропала во время похода на Байкале, читайте здесь.