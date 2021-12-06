От проблем с сердцем до рака: главный терапевт Минздрава назвала семь возможных причин одышки

Одышка - нарушение дыхания, когда человеку как будто перестает хватать воздуха Фото: Shutterstock

Сегодня мы говорим и слышим об одышке в первую очередь в связке с ковидом. Врачи предупреждают, что этот грозный симптом у зараженных коронавирусом в сочетании с высокой несбиваемой температурой сигналит, как правило, о серьезном поражении легких и необходимости госпитализации. Однако затруднения дыхания также могут быть признаками как ряда других заболеваний, так и временных нарушений, которые достаточно быстро проходят.

Об основных возможных причинах одышки рассказала в своем интернет-канале главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, профессор Оксана Драпкина.

Директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, член-корреспондент РАН профессор Оксана Михайловна Драпкина

ЕСТЕСТВЕННАЯ И БОЛЕЗНЕННАЯ

Одышка, то есть нарушение дыхания, когда человеку как будто перестает хватать воздуха, бывает двух типов: физиологическая и патологическая, поясняет врач. Первую можно назвать «естественной» - она безобидна и возникает в ответ на изменение условий окружающей среды либо как реакция на физическую активность. Таким образом наш организм приспосабливается, адаптируется к разреженному горному воздуху, пониженному содержанию кислорода в душном закрытом помещении, активным физнагрузкам.

Основной способ избавиться от физиологической одышки - тренировки. Постепенное увеличение нагрузки позволяет успешно приспосабливаться к высотам, а регулярная зарядка или занятия в спортзале делают организм более выносливым. Благодаря аэробным физнагрузкам - бег, плавание, ходьба на лыжах и просто быстрая ходьба, езда на велосипеде и т.п. вы со временем сможете избавиться от ощущения нехватки воздуха после подъема по лестнице или попытки успеть на уезжающий автобус.

Патологическая одышка это нарушение дыхания, которое возникает на фоне определенных заболеваний, говорит Оксана Драпкина. В отличие от естественной, физиологической реакции, которая объяснима, вызвана очевидными обстоятельствами (см. выше) и быстро проходит после их исчезновения, патологическое состояние чаще возникает внезапно и беспокоит человека регулярно. Нередко вдобавок появляются и другие тревожные симптомы. В таких случаях нужно, не откладывая, обращаться к врачу, подчеркивает эксперт.

НА ЗАМЕТКУ

Термины из медкарты

- Одышка, которая возникает на вдохе, называется инспираторной. На выдохе - экспираторная. На вдохе и выдохе - смешанная.

- Одышку на фоне учащения дыхания врачи называют «тахипноэ». А на фоне урежения дыхания - «брадипноэ».

СЕМЬ ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ОДЫШКИ

1. Сердечно-сосудистые заболевания.

В таких случаях нарушается кровообращение, ухудшается кровоснабжение внутренних органов, а в крови накапливается углекислый газ, поясняет доктор Драпкина. Чтобы компенсировать нехватку кислорода, организм запускает учащенное дыхание.

Важные особенности: при сердечно-сосудистых патологиях одышка часто усиливается в положении лежа, сидя, полусидя, после физической нагрузки. В большинстве случаев это инспираторная одышка, то есть ощущение нехватки воздуха возникает на вдохе.

2. Заболевания респираторной системы.

К ним относятся, в частности, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), бронхиальная астма, эмфизема, рак легких, COVID-19, постковидный синдром. Одышка появляется из-за возникновения препятствий для прохождения воздуха по дыхательным путям. Это может быть сужение просвета бронхов, уменьшение дыхательной поверхности легочной ткани из-за текущего воспаления или фиброза (то есть замены ткани легких на соединительную, по сути - образование рубцов. - Ред.).

Важные особенности: одышка при заболеваниях легких, как правило, экспираторная, на выдохе. И, как правило, это тахипноэ, то есть ощущение нехватки воздуха при учащении дыхания. Сердце и легкие начинают работать более интенсивно, чтобы обеспечить кровь кислородом, поясняет врач.

3. Анемии.

Даже если с сердцем и легкими все в порядке, причиной одышки может стать дефицит железа в крови, рассказывает Оксана Драпкина. При снижении уровня гемоглобина и эритроцитов количество поступающего в органы и ткани кислорода тоже снижается. Чтобы компенсировать этот дефицит, организм наращивает частоту дыхания.

Важные особенности: характерные признаки анемии помимо одышки - слабость, быстрая утомляемость, бледность, ощущение холода в пальцах рук и ног, их онемение.

4. Невротические состояния.

Речь идет о неврозах, депрессиях, панических атаках.

- В период пандемии COVID-19 многие мои коллеги столкнулись с резким ростом количества жалоб на появление одышки от людей с тревожным статусом, склонным к ипохондрии, - говорит профессор Драпкина. - И хотя никаких серьезных причин для беспокойства у таких пациентов нет (у них нет ни сердечно-сосудистых патологий, ни пневмонии, ни ковида), они на самом деле страдают от недостатка кислорода и учащения дыхания, возникающих на фоне их психоэмоционального состояния.

Важные особенности: в таких случаях одышка, как правило, быстро проходит после приема успокоительных препаратов.

5. Онкологические заболевания.

Одышка может возникать не только при злокачественных новообразованиях легких, но и при опухолях кишечника, таламуса (участок головного мозга) и других онкологических заболеваниях.

Важные особенности: специалисты рекомендуют обращаться к врачу-онкологу, если кроме одышки есть любой из шести основных симптомов, встречающихся при раке. Это:

- появление припухлости, узлов и других новообразований на любых участках тела;

- кашель, изменение голоса, осиплость, одышка, не проходящие более 3 недель;

- появление крови в мокроте, моче, стуле, в перерыве между менструациями или после менопаузы;

- ранки и повреждения на коже и слизистых, которые не заживают более 3 недель;

- новые родинки или изменения старых (потемнение, деформация, рост);

- нарушения работы кишечника (запоры, диарея) или мочевого пузыря.

! Без паники: такие признаки могут быть симптомами многих других заболеваний кроме рака. Чтобы исключить именно онкологический диагноз, нужно обратиться к врачу первичного онкологического кабинета поликлиники, к которой вы прикреплены для получения медпомощи по полису ОМС.

6. Желудочно-кишечные заболевания.

Очень часто кашель, осиплость голоса и одышка встречаются при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, ГЭРБ (это воспаление слизистой пищевода, в народе болезнь часто называют эзофагитом. - Ред.), говорит Оксана Драпкина.

Важные особенности: характерные признаки, по которым можно заподозрить ГЭРБ - изжога, отрыжка, першение в горле после еды, боль или дискомфорт при глотании пищи.

7. Ожирение и сахарный диабет.

- Лишний вес создает дополнительную нагрузку на все органы и системы, заставляет сердце и легкие работать в усиленном режиме, что приводит к одышке, - рассказывает врач.

Важные особенности: если пациент с диабетом не принимает меры для нормализации уровня глюкозы в крови, то со временем развиваются осложнения болезни. В их числе чаще всего - сердечно-сосудистые заболевания, которые сами по себе усугубляют одышку.

БУДЬ В КУРСЕ

Тревожные сигналы, при которых людям с одышкой нужно как можно скорее обратиться к врачу

Оксана Драпкина перечисляет такие признаки, требующие безотлагательного визита к доктору:

- одышка не проходит долгое время,

- ощущение нехватки воздуха нарастает,

- одышка появляется даже при незначительной физической нагрузке или в состоянии покоя,

- сопровождается ощущением заложенности в области грудной клетки, стеснением в груди, удушьем.

Врач проведет общий осмотр и при необходимости назначит дополнительные лабораторные или инструментальные исследования: анализ крови, рентгенографию или компьютерную томографию органов грудной клетки, спирометрию (исследование функции внешнего дыхания), ЭКГ, исследование газового состава крови и т.д.