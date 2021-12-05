В понедельник, 6 декабря в редакции медиагруппы «Комсомольская правда» пройдет онлайн-конференция на тему «Итоги года: как пандемия повлияла на питание россиян».

Участники конференции обсудят основные тренды оздоровления питания

Участники конференции обсудят основные тренды оздоровления питания россиян и роль просветительской работы в формировании правильных пищевых привычек. Выступления будут посвящены в том числе:

- проектам и программам, которые осуществляет Роспотребнадзор в рамках национального проекта «Демография» и федерального проекта «Укрепление общественного здоровья»;

- результатам социологического исследования отношения к здоровому питанию среди населения России;

- данным мониторинга питания школьников по всей стране.

Спикеры:

- Екатерина Головкова, заместитель руководителя Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора, информационный куратор федерального проекта «Укрепление общественного здоровья»;

- Ксения Пайзанская, директор департамента «Ромир Панель»;

- Ирина Новикова, директор ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, д.м.н., профессор;

- Антонина Стародубова, заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии», д.м.н., профессор;

- Екатерина Боброва, олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном зачете, чемпионка России и Европы;

- Аннета Орлова, психолог, руководитель центра психологии «Новый горизонт», радиоведущая.

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