Путин заручился поддержкой Красного креста для продвижения Спутника V

Владимир Путин в режиме видеоконференции пообщался с с главою Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Российский руководитель в режиме видеоконференции пообщался с господином Роккой (в прошлом авторитетным адвокатом из Италии), избранным на этот пост четыре года назад, а ныне прибывшим в Москву.

Путин напомнил, что 36 лет назад Генассамблея ООН утвердила праздник– Международный день добровольцев.

- А пять лет назад мы начали отмечать этот праздник в России, - подчеркнул президент, - И за это время движение в нашей стране приобрело мощный, солидный характер… Это оказывает серьёзное влияние на гуманитарную сферу всей нашей жизни.

Российский лидер рассказал гостю, что в России сейчас проходит акция под названием #МыВместе - это движение, в котором участвуют сотни тысяч людей, которые уже оказали поддержку более чем шести с половиной миллионам людей.

- Мы всячески стараемся поддержать эти начинания и эту деятельность. Знаю, и Вы тоже принимали участие в этой работе, - поблагодарил руководитель нашего государства главу Красного Креста и Красного Полумесяца, - А я перед тем, как перейти на беседу с Вами, встречался с ребятами, которых мы наградили государственными наградами.

Упомянув, как давно и плодотворно Россия работает с Красным Крестом и Красным Полумесяцем, президент сказал, что международная федерация вносит огромный вклад в развитие гуманитарной составляющей.

- В 2022 году отметим 155-летие организации, и мы сделаем всё для того, чтобы и в нашей стране эта дата была отмечена достойно, - сообщил Путин, - Уверен, что и российский Красный Крест будет достойно следовать своему мандату, самоотверженно служить людям, развивать сотрудничество с коллегами и партнёрами из других стран.

Российский лидер обратил особое внимание на то, что гуманитарная миссия Красного Креста чрезвычайно значима для всего человечества именно в условиях пандемии.

- Основополагающие принципы движения Красного Креста, гуманность и беспристрастность, являются движущей силой для достижения результатов по всем важным направлениям взаимодействия на международной арене, - сказал Путин, - Создаёт определённую атмосферу для того, чтобы люди лучше понимали друг друга и все вместе, объединяя усилия, решали те задачи, перед которыми стоит по сути всё человечество.

Говоря о беспристрастности, российский президент подчеркнул, что победить коронавирус в масштабах планеты возможно, лишь объединив усилия ведущих стран.

- Конечно, мы бы хотели нашу вакцину сертифицировать на уровне Всемирной Организации Здравоохранения, - пояснил Путин, - Чтобы наш «Спутник» имел возможность более широко распространяться в мире. Да, уже сотни тысяч человек за рубежом получили нашу вакцину. Но надо добиться, чтобы люди, привившиеся этой вакциной, могли свободно передвигаться по миру и не были никак ущемлены в правах.

Франческо Рокка согласился с президентом России. И твердо пообещал, что со стороны Красного Креста и Красного полумесяца Владимир Путин, российская сторона в этом вопросе получит поддержку.

- Да, вакцинация должна проходить активнее в нуждающихся странах, мы должны оказывать помощь в наиболее уязвимых группах, - заявил господин Рокка, - В том числе и поэтому нашла организация будет стараться содействовать тому, чтобы «Спутник V» был признан как можно быстрее и как можно в большем количестве стран.