Олег Меньшиков превращается в монстра

Олег Меньшиков с честью выдерживает сравнение со звездой американских сериалов Брайаном Крэнстоном. Фото: Кадр из фильма

В России который год бушует сериальный бум: онлайн-платформы, на которых показывают сериалы, выдают десятки премьер каждый месяц. Такие сериалы можно смотреть на мобильных гаджетах или на смарт-телевизоре. Представляем самые свежие новинки.

«Ваша честь»

Неподкупный судья Приморска Романов (Олег Меньшиков) мешает спокойно жить преступным синдикатам и тоскует по погибшей жене. Когда сын-старшеклассник сбивает на машине мотоциклиста и сбегает с места ДТП, судья тащит его сдаваться в полицию. Но по дороге узнает, что сбитый мотоциклист - сын бандитского главаря. А значит, сына Романова достанут даже в тюрьме. И тогда судья впервые в жизни преступает закон - прячет сына от правосудия, незаметно совершая одно преступление за другим. Этот сериал - ремейк одноименного израильского проекта, а сравнивать его будут с другим ремейком - американским, с Брайаном Крэнстоном в главной роли.

Кто еще играет. Ольга Тумайкина, Ростислав Бершауэр, Дарья Урсуляк, Владислав Миллер.

Кому понравится. Любителям психологических детективов.

Где смотреть. More.tv.

«Последний министр-2»

Тихомиров (Ян Цапник) хочет как лучше, но пока выходит как всегда. Фото: Кадр из фильма

Россия, наши дни. Глава вымышленного министерства перспективного планирования Тихомиров (Ян Цапник) - деятельный чиновник-дурак и идеалист. Взялся вот с коррупцией бороться - и ладно бы понарошку, как все остальные, так нет же! Все это мешает другим, очень умным чиновникам перекладывать государственный бюджет себе в карман. Придумали, например, воздух в Альпах покупать и в Москве выпускать. Можно неплохо заработать, да Тихомиров лезет под руку.

Злая политическая сатира в оболочке комедии абсурда - второй сезон заметно сильнее первого.

Кто еще играет. Ольга Сутулова, Сергей Епишев, Алексей Золотовицкий, Нелли Уварова, Федор Лавров.

Кому понравится. Тем, кто все еще вспоминает прочитанные в школе «Ревизор» Гоголя и «Город Глупов» Салтыкова-Щедрина.

Где смотреть. «Кинопоиск».

«Последний аксель*»

Героиня Елены Подкаминской (слева) по характеру здорово напоминает тренера Этери Тутберидзе. Фото: Кадр из фильма

Спортивная драма о закулисье фигурного катания. 18-летняя фигуристка Катя (Ангелина Загребина) приехала из провинции в Москву, чтобы попасть в команду тренера мечты Артаковой (Елена Подкаминская, в которой легко угадываются Этери Тутберидзе и Татьяна Тарасова).

У Кати тяжелая судьба: отца (Михаил Трухин) убили, мать ушла из семьи, девушка одна воспитывает старшую сестру. Следователь (Александр Семчев) ищет убийцу Катиного отца.

Кто еще играет. Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Федор Федотов, Карина Разумовская.

Кому понравится. Поклонникам фигурного катания и эмоциональных драм про трудный путь к счастью.

Где смотреть. Megogo.

*Аксель - один из прыжков в фигурном катании. Считается самым сложным.