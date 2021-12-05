Парад нарядов «Песни года»: «Голое» платье Полины Гагариной, декольте Ани Лорак и стразы Киркорова

Ани Лорак на "Песне года" Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный музыкальный смотр страны «Песня года» отметила в этом году 50-летний юбилей. Рулевой фестиваля маэстро Игорь Крутой, как всегда, собрал под своим крылом самых топовых артистов.

Ну, а какая «Песня года» без парада нарядов? По традиции звезды показали все лучшее сразу - стройные формы, стразы и бриллианты. Кто был лучшим, а кто промахнулся с выбором образа kp.ru объяснила стилист, амбассадор бренда «Lucky Group» Ирина Ковалевич.

Стилист, амбассадор бренда «Lucky Group» Ирина Ковалевич. Фото: Иван МАКЕЕВ

Валерий Леонтьев

- «Казанова всея Руси» ответственно подошел к выбору костюма к «Новогодней Песне Года», одевшись в стиле хищного кота. И хорошо. Люди ведь должны понимать, что их ждет в ближайшие 365 дней,-улыбается наш эксперт Ирина Ковалевич. - А так включат зрители телевизор в первых числах января, увидят Леонтьева, сразу поймут – на дворе год Голубого Тигра. На сцене хищники выступают.

Останется только ставки сделать, как скоро данный «лук» Валерия скопирует фронтмен группы Maneskin. Ведь он, похоже, фанат гардероба Валерия Яковлевича.

Валерий Леонтьев Фото: Иван МАКЕЕВ

Филипп Киркоров и Марув

- Король, как всегда, в стразах и каменьях по цене «однушки» в Москве. Умеет, как говорится, шика дать. Впрочем, Филиппу идёт такой яркий образ. Не зря же его прозвали «человек-праздник». А вот его подругу Марув не узнать. Так постройнела и похорошела звезда. Но совсем уж изменять себе певица все же не стала. В нее нарядах по-прежнему есть элемент сексапила и провокации. Проявляется он в ассиметричном крое, дерзких колготках и аксессуарах.

Марув и Киркоров Фото: Иван МАКЕЕВ

Ани Лорак

- вы откроете любой астрологический прогноз, то узнаете, мол, чтобы привлечь удачу в 2022 году, следует встречать праздник в нарядах синего, серебряного или белого цвета. Видимо, красотка Ани Лорак все эти гороскопы прочитала. Вышла на звёздную дорожку, как говорится, по «фэн-шую». При этом, конечно же, блеснув роскошным декольте и стройными ножками.

Ани Лорак Фото: Иван МАКЕЕВ

Лариса Долина

- Лариса Долина буквально тает на глазах. Стройности певицы позавидуют многие. Да, и наряд интересный.

Говорят, артистка снова влюблена. Думаю, поэтому Лариса Александровна так похорошела и помолодела.

Лариса Долина Фото: Иван МАКЕЕВ

Мари Краймбрери

- Певица, похоже, слегка перепутала «Песню года» с секс-вечеринкой, облачившись в красный латексный комбинезон, -удивляется наш эксперт Ирина Ковалевич.-Мари очень талантливая девушка, но все же ей больше подойдут более романтичные образы. БДСМ-стиль не ассоциируется с ее нежными, подростковыми хитами.

Мари Краймбрери Фото: Иван МАКЕЕВ

Клава Кока

- Я разочарована образом Клавы, который она выбрала для церемонии. На прошлых премиях девушка что-то изобретала: то экспериментировала с кроем, то надевала боа из купюр, то и вовсе раздевалась. Сейчас же она выбрала самое обычное длинное платье. Ничего плохо я о наряде сказать не могу, но, на мой взгляд, получилось скучновато.

Клава Кока Фото: Иван МАКЕЕВ

Лолита

- Мне кажется, Лолита мечтает стать первой русской женщиной –космическим туристом. Наряд по крайней под это дело она уже подобрала. И правильно! Женщина такого масштаба и харизмы вполне может сразить любого марсианина, имея в арсенале такое мини.

Лолита Милявская Фото: Иван МАКЕЕВ

Анна Калашникова

- Анна Калашникова предстала на премии в образе девушки- снежинки. Глубокое декольте, пышная юбка – типичная Калашникова stylе. Я бы посоветовала Анне выбрать какой-то более провокационный стиль. Пора удивлять!

Анна Калашникова Фото: Иван МАКЕЕВ

Кристина Орбакайте

- Яркая, дикая, провокационная. Такой предстала Кристина Орбакайте на премии, облачившись в наряд цвета пламени. Хоть Кристина и блондинка, но ей чертовски идет этот цвет. Видимо, подчеркивает скрытый темперамент «снежной королевы».

Кристина Орбакайте Фото: Иван МАКЕЕВ

Полина Гагарина

- Полине больше нельзя худеть. Сейчас она в идеальной форме. И конечно же, не могла не похвастаться фигурой перед поклонниками, поэтому выбрала наряд в стиле Мэрилин Монро, «голое платье».

Впрочем, с такой стройной фигурой даже в пыльном мешке Гагарина будет выглядеть шикарно, - считает стилист Ирина Ковалевич.