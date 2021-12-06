Собрали последние новости и статистику по коронавирусу в мире на сегодня,6 декабря 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

США

Новый штамм омикрон продолжают обнаруживать в разных уголках страны. По словам руководителя одного из федеральных медицинских ведомств Рошель Валенски, опасный штамм зарегистрирован уже в 15 из 50 штатов.

Великобритания

Страна ужесточает правила въезда на свою территорию. С 4.00 7 декабря у всех въезжающих будут требовать отрицательный ПЦР-тест, сделанный до отъезда. Сдавать анализы не надо только детям до 12 лет. Кроме того, продолжает действовать так называемый черный список стран: если человек посещал их в последние 10 дней, двери Соединенного королевства для него закрыты. Исключение сделано только для граждан Великобритании и Ирландии. В списке сейчас в основном африканские государства, в первую очередь родина омикрон-штамма ЮАР и ее соседи. На днях в список добавили Нигерию.

Бельгия

На улицах Брюсселя снова прошли массовые демонстрации против ковидных ограничений. В этот раз с маршем к штаб-квартире Европейского союза прошли сотни людей, которые несли транспаранты со словом «Свобода!» Чтобы разогнать толпу стражам порядка бельгийской столицы пришлось использовать водометы и светошумовые гранаты. Митингующие в долгу не остались, ответив полицейским петардами, бутылками и камнями.

Гнев бельгийцев вызвали новые антиковидные меры, анонсированные в пятницу премьер-министром страны Александром Де Кро. В Бельгии и так не работают ночные клубы, а все точки общепита должны быть закрыты к 23.00. Так теперь еще начальные школы и детские сады уйдут на рождественские каникулы на неделю раньше. Кроме того, маски теперь нужно носить уже с 6-летнего возраста.

Саудовская Аравия

С 1 января 2022 года попасть в страну без каких-либо дополнительных ограничений смогут все, привитые российской вакциной «Спутник V». Особенно важно это для мусульман, которые получат возможность совершить хадж к святыням ислама, находящихся в городах Мекка и Медина. Ранее Саудовская Аравия требовала, чтобы паломники были привиты препаратом, одобренном ВОЗ — у российской вакцины такого статуса пока нет. Таким образом королевство стало 102 страной мира, признавшей «Спутник V».

Бразилия

Из-за распространения нового штамма коронавируса власти Рио-де-Жанейро приняли решение запретить новогодние вечеринки. А значит, будет тихо и безлюдно в ночь на 1 января и на знаменитом пляже Копакабана. Традиционно оттуда миллионы туристов любуются грандиозным фейерверком. Новым ограничениям совсем не рады местные рестораторы, которые вовсю готовились к праздничному вечеру.

Мальдивы

В этой курортной стране тоже нашли омикрон. Как говорится в заявлении местного агентства по охране здоровья, опасный вариант коронавируса обнаружили в анализах, взятых у одного из прибывших в страну туристов.

Статистика по коронавирусу в мире

Данные на 6 декабря 2021 года:

Всего заболевших 265 752 924

Всего умерших 5 255 086

США

За последние 28 дней:

Заболевших: 2 561 703 Умерших: 32 769

Всего:

Заболевших: 49 074 830 Умерших: 788 329

Германия

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 398 317 Умерших: 6 514

Всего:

Заболевших: 6 179 839 Умерших: 103 049

Великобритания

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 162 883 Умерших: 3 827

Всего:

Заболевших: 10 523 314 Умерших: 146 055

Россия

За последние 28 дней:

Заболевших: 984 750 Умерших: 33 553

Всего:

Заболевших: 9 630 296 Умерших: 275 824

Турция

За последние 28 дней:

Заболевших: 677 385 Умерших: 5 718

Всего:

Заболевших: 8 903 087 Умерших 77 830

По данным Университета Джона Хопкинса.