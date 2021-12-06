Ольга Орлова тайно вышла замуж

Ольга Орлова вышла замуж. Фото: Инстаграм.

Ольга Орлова нечасто делится с поклонниками подробностями личной жизни. Телеведущая долгое время скрывала от публики своего нового возлюбленного. Однако сегодня она сделала неожиданное признание. Экс-солистка группы «Блестящие» рассказала, что тайно вышла замуж.

Оказалось, что пара зарегистрировала отношения еще 27 сентября, но Ольга решила рассказать об этом только сейчас. 42-летняя певица поделилась в Инстаграме снимками с торжества.

- Я долго думала говорить или нет, но все-таки хорошими новостями очень приятно делиться. И я хочу, чтобы вы узнали об этом именно от меня, - рассказала Ольга. - Мы расписались ровно во вторую годовщину нашего знакомства. Тихо, скромно, вдвоем. Я всегда верила, что где-то по земле ходит мужчина, который ищет меня так же, как и я его. И я его встретила! Моего самого лучшего мужчину на свете! Я очень счастлива! И хочу поделиться этим счастьем с вами! Не устану повторять, что после сорока жизнь только начинается!

Об избраннике телезвезды известно немного. Супруга Орловой зовут Валерий, ему 51 год, он крупный бизнесмен. Расписавшись в загсе, пара отметила счастливое событие, распив бутылочку винтажного шампанского Dom Perignon 2006 года. Элитный напиток стоит в Москве 48 - 50 тысяч рублей за бутылку.

Еще в прошлом году Орлова рассказывала о том, что она очень счастлива в новых отношениях.

- Я очень счастлива! У меня есть все, что нужно для этого. Мои родители живы, у меня прекрасный сын, которым я горжусь, мой дом полон любви моих хвостиков! Я абсолютно счастлива как женщина, потому что со мной рядом мужчина, о котором можно было только мечтать, - делилась артистка.

Напомним, в 2007 году экс-солистка группы «Блестящие» закрутила роман с известным продюсером Ренатом Давлетьяровым, пара встречалась до 2010 года. Затем Ренат и Ольга расстались, а в апреле 2015 года Давлетьяров женился на солистке группы «Рефлекс» Жене Малаховой. Ольга воспитывает сына Артема от брака с предпринимателем Александром Кармановым (они были вместе с 2000 по 2004 годы). С марта 2017 года Орлова вела шоу «Дом-2» на канале ТНТ.

В 2000 году Орлова угодила в громкий скандал, связанный с другой певицей - Натальей Лагодой. Украинская модель приехала в Москву и танцевала в стриптиз-клубе, где познакомилась с Александром Кармановым. Бизнесмен сделал из возлюбленной вокалистку, но потом увлекся Орловой и оставил Лагоду. Наталья страдала от предательства избранника. Она не смогла выйти из депрессии и выбросилась из окна на глазах у сына. Она выжила, но после того происшествия долго не могла ходить. Лагода стала частой гостьей ток-шоу, во всех своих несчастьях она публично винила Орлову. Наталья уверяла, что экс-«Блестящая» пришла к ней домой и объявила о беременности от Карманова. В программе «Секрет на миллион» Ольга опровергла утверждения модели. Певица рассказала, что история об их встрече была выдумана.

- Я была беременна от мужа, с которым жила вместе уже год. Когда Наташа выбросилась из окна, Саша взял на себя все расходы. Она же начала говорить в прессе гадости. После такого, как на свет появился наш сын Артем, она ходила с куклой в стриптиз-клубе и говорила, что она родила от Саши, а не я, - рассказала Ольга.