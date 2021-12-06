Рядом с кабинетом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона нашли кокаин

Великобритания занимает верхние строчки списка стран с наиболее широким распространением алкоголизма и наркотической зависимости Фото: REUTERS

Спикер британской Палаты общин Линдсей Хойл заявил о появлении новых доказательств употребления парламентариями запрещенных веществ.

Британская The Times сообщает, что он намерен «исследовать наркокультуру Вестминстера после того, как следы кокаина были обнаружены в ряде мест, доступных только для политиков высшего ранга, обладающих особыми пропусками».

Следы кокаина были найдены даже в туалетах, которые расположены в непосредственной близости от рабочих кабинетов главы правительства Бориса Джонсона и руководителя МВД Прити Пателя.

Спикер пообещал вынести на одно из ближайших заседаний парламента тему борьбы с наркотиками, а депутат от Консервативной партии Чарльз Уокер выступил с предложением использовать для обнаружения запрещенных веществ специально обученных собак. Свое предложение Уокер объяснил положительным опытом использования ищеек, натасканных на обнаружение взрывчатки.

По данным общеевропейской статистики, именно Великобритания занимает верхние строчки списка стран с наиболее широким распространением алкоголизма и наркотической зависимости. Причем касается это далеко не всегда низших слоев населения. В самой же стране тема наркотиков признана одной из наиболее острых.