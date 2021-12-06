«Присоединяйтесь к семье премьер-министра!»: Израильский авиаперевозчик использовал промах главы правительства в рекламных целях

Полеты до конца марта - по цене до 149 долларов! Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Израильская авиакомпания Israir начала рекламную кампанию со слоганом «Присоединяйтесь к семье главы правительства за границей! Полеты до конца марта - по цене до 149 долларов!».

Специалисты по рекламе решили использовать промах главы правительства Израиля Нафтали Беннета, отправившего за границу свою семью сразу после того, как он призвал израильтян на время отказаться от зарубежных поездок из-за распространения в мире нового, «омикрон»-штамма коронавируса.

Поступок премьера вызвал бурную негативную реакцию израильтян, Беннет подвергся критике.

Спустя несколько дней он написал на своей странице в Facebook:

– Моя семья (без меня, я остаюсь с вами) уехала в отпуск во время праздника Ханука в европейскую страну.

Он также заявил, что решил отправить домочадцев куда подальше из-за того, что его жена и дети так до сих пор и не привыкли жить под постоянным наблюдением спецслужб, обеспечивающих их безопасность.

Но все это не особо изменило отношения израильтян к его поступку, и они продолжают критиковать главу правительства, нарушающего собственные рекомендации, а рекламные агентства только и ждут очередного поступка Беннета, который можно было бы использовать для продвижения товаров и услуг.