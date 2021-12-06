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В мире6 декабря 2021 5:27

Американец стал героем соцсетей, потеряв кошелек

Сотни фотографий владельца бумажника разлетелись по Интернету, превратив его в мем
Алена ГРИЦЕНКО
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Сена записала небольшое видео, показав фото Гэри, при этом скрыв его персональные данные

Сена записала небольшое видео, показав фото Гэри, при этом скрыв его персональные данные

Прогуливаясь по пляжу солнечным летним днем, 33-летний американец Гэри Ли не заметил, как где-то обронил свой бумажник, в которым были наличные и водительские права.

Находку в песке нью-йоркского пляжа Рокуэй обнаружила девушка, которая в соцсетях называет себя Сеной. На ее страницу в TikTok подписано более 80 тысяч человек.

Сена записала небольшое видео, показав фото Гэри, при этом скрыв его персональные данные. К видео она добавила подпись «Гэри, напиши, пожалуйста, мне – я нашла твой бумажник».

Казалось бы, простая ситуация, в которой мог бы оказаться каждый. Но в случае с Гэри она полностью изменила его жизнь: Гэри ли стал королем Интернет-мемов!

Видео Сены набрало свыше 30 млн. просмотров. И в социальных сетях появилась целая армия клонов Гэри. Его фотография разлетелась по тысячам каналов и аккаунтов. Некоторые фотографию редактировали – дорисовывали усы, делали Гэри новую прическу.

Кое-кто решил попробовать нажиться на ситуации и, представляясь в Интернете Гэри Ли, требовал от Сены вернуть ему бумажник. Дошло до того, что в Сети стали появляться поддельные страницы, якобы созданные Гэри, а самые хитроумные стали писать девушке, заявляя, что они являются родственниками парня.

«Это мама Гэри Ли. Я верну кошелек своему сыну. Спасибо, дорогая!»: подобных сообщений – более тысячи в комментариях к посту о находке.

А еще появился аккаунт, который «говорил» с многомиллионной аудиторией от лица… собаки «владельца бумажника».

Сам Гэри Ли обратился к девушке уже на следующий день после ее публикации. Он написал Сене, они созвонились, Гэри точно перечислил все, что было в его кошельке, и договорился с Сеной о встрече.

Конечно же, волнующий момент передачи находки в руки истинного ее владельца был запечатлен на видео. Гэри поблагодарил девушку-блогера, вручив ей $100.

А после и сам зарегистрировался в социальных сетях. До этого случая он никогда и не планировал становиться блогером. Но друзья посоветовали ему использовать момент и не бросать огромную армию поклонников, которые успели полюбить его.

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