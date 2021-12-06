Американец стал героем соцсетей, потеряв кошелек

Сена записала небольшое видео, показав фото Гэри, при этом скрыв его персональные данные

Прогуливаясь по пляжу солнечным летним днем, 33-летний американец Гэри Ли не заметил, как где-то обронил свой бумажник, в которым были наличные и водительские права.

Находку в песке нью-йоркского пляжа Рокуэй обнаружила девушка, которая в соцсетях называет себя Сеной. На ее страницу в TikTok подписано более 80 тысяч человек.

Сена записала небольшое видео, показав фото Гэри, при этом скрыв его персональные данные. К видео она добавила подпись «Гэри, напиши, пожалуйста, мне – я нашла твой бумажник».

Казалось бы, простая ситуация, в которой мог бы оказаться каждый. Но в случае с Гэри она полностью изменила его жизнь: Гэри ли стал королем Интернет-мемов!

Видео Сены набрало свыше 30 млн. просмотров. И в социальных сетях появилась целая армия клонов Гэри. Его фотография разлетелась по тысячам каналов и аккаунтов. Некоторые фотографию редактировали – дорисовывали усы, делали Гэри новую прическу.

Кое-кто решил попробовать нажиться на ситуации и, представляясь в Интернете Гэри Ли, требовал от Сены вернуть ему бумажник. Дошло до того, что в Сети стали появляться поддельные страницы, якобы созданные Гэри, а самые хитроумные стали писать девушке, заявляя, что они являются родственниками парня.

«Это мама Гэри Ли. Я верну кошелек своему сыну. Спасибо, дорогая!»: подобных сообщений – более тысячи в комментариях к посту о находке.

А еще появился аккаунт, который «говорил» с многомиллионной аудиторией от лица… собаки «владельца бумажника».

Сам Гэри Ли обратился к девушке уже на следующий день после ее публикации. Он написал Сене, они созвонились, Гэри точно перечислил все, что было в его кошельке, и договорился с Сеной о встрече.

Конечно же, волнующий момент передачи находки в руки истинного ее владельца был запечатлен на видео. Гэри поблагодарил девушку-блогера, вручив ей $100.

А после и сам зарегистрировался в социальных сетях. До этого случая он никогда и не планировал становиться блогером. Но друзья посоветовали ему использовать момент и не бросать огромную армию поклонников, которые успели полюбить его.