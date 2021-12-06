Американец стал миллионером, распродавая вещи из невостребованного аваиабагажа

В США такие невостребованные чемоданы, чьих владельцев так и не удалось установить, отправляются в компанию Unclaimed Baggage Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ежегодно авиакомпании перевозят по миру примерно 4,3 миллиарда единиц багажа. Около 25 миллионов чемоданов и сумок теряются. Подавляющая часть потерь не связана с воровством грузчиков: авиакомпании просто не знают, кому доставить багаж, так как в пути бирки теряются, а сами пассажиры зачастую не пишут претензии, описывая свой убыток.

В США такие невостребованные чемоданы, чьих владельцев так и не удалось установить, отправляются в компанию Unclaimed Baggage, являющуюся в Америке единственным официальным продавцом потерянных вещей.

Unclaimed Baggage основана в начале 1970-х годов Хьюго Оуэнсом, который, заняв у своего тестя $300 (примерно $2100 по сегодняшним ценам), выкупил у автобусной компании в Вашингтоне весь запас невостребованного багажа. И все, что Оуэнс нашел в забытых чемоданах, ему удалось продать меньше чем за сутки с очень хорошей прибылью.

К концу 1970-х в Unclaimed Baggage работало уже семь человек, были подписаны договоры с тремя авиакомпаниями, а количество приобретаемых чемоданов достигало 3000 в месяц. Оуэнс стал миллионером.

В середине 90-х годов прошлого столетия, когда основатель компании умер, а управление бизнесом перешло к его сыну, поток потерянных чемоданов составлял около 7000 единиц в день.

Согласно статистике, авиакомпании тратят совокупно более $2 миллиардов в год на маркировку и розыск потерянного багажа. Если же найти чемодан не удается, перевозчики выплачивают пассажирам компенсации. И реализуя невостребованный багаж в Unclaimed Baggage, авиакомпании частично компенсируют свои затраты.

Закупочные цены не разглашаются. Говорят, что существует определенный тариф за единицу багажа. А, быть может, как в случае с секонд-хендом, вещи покупаются на вес.

По словам сотрудников Unclaimed Baggage, каждая закупка – это «кот в мешке», поскольку никто не знает, что обнаружится в «потеряшках».

За годы существования компании из потерянного багажа извлекали: систему наведения истребителям F-16, скрипку, изготовленную учеником Страдивари, живую гремучую змею, египетские древности, датированные 1500 годом до нашей эры, фотоаппарат для космической съемки и многое другое.

Все незаконное, включая оружие, боеприпасы и тому подобное, сдается правоохранителям. Вещи отправляются в стирку, украшения – в чистку, с электронных гаджетов удаляется личная информация. А затем все выставляется на продажу со скидкой в 20-80% от оценочной стоимости.

Так, платиновый Rolex стоимостью $64 тысячи ушел за $32 тысячи, а кольцо с бриллиантом 5,8 карата, которое оценили в $46 тысяч, было продано за $23 тысячи.

Случается, что людям удается найти на распродажах свои вещи из потерянных чемоданов, но правило для всех одно – за покупки надо платить. И это нравится далеко не всем. Но в Unclaimed Baggage парируют: «Мы занимаемся розничной торговлей и не обязаны искать и возвращать за так вещи, которые потеряли вы или ваша тетя».