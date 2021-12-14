«Новая София» в Сербии: россияне создали уникальную мозаику в самом большом православном храме Европы

Фото Ю. Молодковца

В Белграде заканчиваются работы над мозаикой в Храме святого Саввы Сербского. Этот будет самый большой и, возможно, самый красивый православный собор в Европе. И так сложилось, что это не чужой праздник для россиян. Ведь именно российские художники создали уникальное мозаичное убранство общей площадью более 15 тысяч квадратных метров. Во время одного из официальных визитов в Белград Президент России Владимир Путин отметил работу российских и сербских мастеров. Результат превзошел все ожидания. В ноябре 2020 года президент Сербии Александар Вучич наградил автора проекта мозаичного благоукрашения храма Академика РАХ Николая Мухина высшей наградой республики Сербия – Орденом сербского Флага I степени.

Николай Мухин. Фото из архива Н.А. Мухина

Досье «КП»

Воссоздавал росписи Храма Христа Спасителя

Николай Мухин родился в 1955 году в Костроме. Народный художник России, лауреат государственной премии РФ (2011 год), академик Российской академии художеств (РАХ). Один из ключевых мастеров церковной живописи современной России: художник руководил восстановлением росписей во вновь отстроенном Храме Христа Спасителя в Москве (в конкурсе принимало участие 36 авторских коллективов), лично расписал десятки церквей и часовен, восстановленных и построенных в последние годы в России, Сербии, Хорватии, США, Японии и на Мальте. С 2014 года — автор проекта и руководитель работ по оформлению внутреннего убранства Храма святого Саввы в Белграде.

Награжден государственным орденом Дружбы (2011 год) и орденами РПЦ Сергия Радонежского III степени (1999), Андрея Рублёва (2005); Орденом сербского Флага I степени (2020), медалями, в том числе Золотой медалью РАХ (2000), Почётным знаком Св. Луки (1994) и другими знаками отличия.

Фото из архива Н.А. Мухина

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

…Ярославль. Поднимаемся в мансарды жилого дома – здесь располагается мастерская Николая Мухина. На полках сотни книг по иконописи, переложенных бессчетным количеством закладок. Основную часть пространства мастерской занимают макеты крестильни и часовни Св. Николая Храма святого Саввы в Белграде, в масштабе 1:5. Пригибаюсь, заглядываю во внутрь – с ослепительно-золотых стен макета смотрят православные святые.

- Основная часть работ в храме уже завершена, - отмечает художник. – Осталось украсить две крестильни, часовню, две звонницы и другие не менее значимые пространства, не видимые глазу входящего в Храм. По плану все работы в храме завершатся в 2022 году.

Многие решения Николая Мухина выносились на утверждение лучших художников страны (за заднем фоне – Зураб Церетели). Фото из архива Н.А. Мухина

Мы уже отмечали, что Храм святого Саввы в Белграде - один из крупнейших православных соборов в мире. Его размеры 91 на 81 м, а площадь - 7570 кв. м, диаметр купола составляет 30 м 16 см, а высота до купола - 65 м. (для сравнения - Храм Христа Спасителя в Москве выше, но меньше по площади). Храм возведён и освящен в честь первого сербского архиепископа Святого Саввы (1175-1236), в Белграде на Врачаре, месте сожжения его мощей османами в 1594 году.

Храм Святого Саввы – один из главных культовых долгостроев Сербии. Решение о его возведении власти королевства приняли еще в 1894 году. Но затем был долгий период планирования и согласования проекта, Балканская война, Первая мировая… К строительству самого здания приступили лишь в 1935 году, но затем пришла Великая Отечественная война. Работы над собором удалось восстановить только в мае 1986 года. Купол завершили в 1989-ом, а в 2004 году состоялось официальное открытие еще не законченного храма. Скорее всего, в таком виде ему предстояло провести долго, но в начале 2010-х собор в Белграде посетил Владимир Путин. Храм Святого Саввы произвел на гостя мощное впечатление: внешне практически полностью готовое гигантское строение, а внутри – голый бетон. Ныне почивший Патриарх сербский Ириней спросил у Владимира Путина, будет ли у России возможность помочь в благоукрашении храма? На что услышал уверенное: «Будет!»

Храм еще без мозаики. Фото из архива Н.А. Мухина

В 2012 году Министерство культуры РФ и Министерство иностранных дел Республики Сербии подписали протокол о российском участии в оформлении внутреннего убранства храма Святого Саввы в Белграде. И уже в 2014 году состоялся конкурс на право благоукрашения Храма и по результатам его был утвержден проект, который будет реализовывать мастерская ММО «Фонд ЮНЕСКО» под руководством народного художника РФ, академика РАХ Николая Мухина.

Финансирование работы по созданию мозаики купола и алтарного храма Святого Саввы в Белграде – а это почти 3,5 тыс. квадратных метров мозаики – взяла на себя компания «Газпром нефть».

Мозаика создавалась в Москве, в мастерских Российской Академии Художеств. Позже она демонтировалась и отправлялась в Белград, где привезённые фрагменты мозаики монтировались на стены храма.

Работа над эскизом алтарной конхи. Фото из архива Н.А. Мухина

«СОЛНЦЕ ГУЛЯЕТ ПО ХРАМУ»

Почему мозаичное убранство Храма святого Саввы доверили создать именно Николаю Мухину? Складывается впечатление, что по-другому и быть не могло...

«Господь подарил мне такое чудо, - искренне признается художник, но тут же добавляет, - Для этого нужно было вовремя родиться, сделать много хороших росписей, изучить массу материалов по русской иконописи, искусству Византии, итальянскому искусству. Поэтому, когда Российская академия художеств объявила конкурс на право исполнения внутреннего убранства храма в Белграде, я был уверен, что смогу победить в этом конкурсе, поскольку около 15 лет проработал в Сербии и хорошо изучил особенности их настенной живописи».

Набор мозаики. Фото из архива Н.А. Мухина

Самоуверенно? Для этого есть веские причины. Впервые Николай Мухин приехал в Сербию (тогда еще Югославию) в 1994 году. Это был визит патриарха Московского и всея Руси Алексия II в Белград. Страны НАТО уже обложили государство санкциями. Поэтому делегация из России сначала прилетела в Будапешт, а оттуда добиралась на автобусе. Граница, безумная очередь из фур… Алексий II и патриарх Сербский Павле (ныне покойный) в бетонном Храме святого Саввы провели службу, на которой присутствовало более 10 тысяч верующих. После этого российский художник расписал четыре храма в Сербии, иконостас в монастыре Лепавина. Не удивительно, что когда подошло время конкурса на создание внутреннего благоукрашения Храма святого Саввы в Белграде, художник чувствовал себя готовым к этому вызову.

Монтаж мозаики в храме. Фото из архива Н.А. Мухина

Но это мы сейчас так рассуждаем. А семь лет назад картина была не столь очевидной. В Сербии храмы традиционно украшались фреской. Храмов украшенных мозаикой не было, точнее не было такой традиции, исключением является храм Св. Георгия Победоносца в Опленце, который в 30-е годы прошлого столетия украшали так же российские художники. Николай Мухин предложил для Храма Святого Саввы мозаику золотофонную, поскольку традиционно в византийской живописи (мозаике) золото являлось символом Фаворского Света, Символом Преображения.

На победу в конкурсе Российской академии художеств претендовали и другие авторские коллективы из Москвы, Петербурга, Минска но победил именно проект Николая Мухина.

«Храм Святого Саввы построен по проекту Александра Дероко – сербского архитектора и по своему виду напоминает Храм святой Софии Константинопольской (величайшее творение византийского зодчества, расположенное в Стамбуле – «КП»). Множество арок и криволинейных поверхностей храма предполагают сияние золота на этих поверхностях.

Солнце гуляет по храму сквозь окна и золотая поверхность меняет свою тональность и яркость, создавая чудеса света».

Фото из архива Н.А. Мухина

ФАБРИКА КРАСОТЫ

Посмотрите на фотографии мозаики храма. Согласитесь, очень красиво получилось! Хотя очевидцы говорят, что в живую мозаика выглядит гораздо лучше…

На самом деле эта история не только про красоту. И уж точно не про вдохновение (Николай Мухин с плохо скрываемым раздражением говорит, что «это слово лентяи придумали, чтобы не работать»). Перед вами история про большой труд. Временами – на пределе возможностей, как бы пафосно это не звучало.

Создание мозаики – своего рода фабрика. В данном случае Николай Мухин рисует эскизы и создаёт цветные картоны в натуральную величину в Ярославле. Отвозит их в Москву, где специально для этого в трёх огромных мастерских российской академии художеств, полностью оборудованных для создания мозаики, работают художники мозаичисты.

Работа титаническая. Художник признается, что нередко живет в мастерской: проснулся – и уже на работе. Рисует сутками. Мечется по Москве из одной мастерской в другую, ругаясь на пробки. Возник затык в проекте? Ему пробивать. Не удивительно, что пару раз в год даже такой целеустремленный организм сдается – Николай несколько дней просто спит, не имея сил встать с кровати.

Фото Ю. Молодковца

Приведем несколько цифр. Шестой год набором мозаики занимаются 10, а на пике – 15 бригад художников. Интернациональный коллектив до 350 человек. Еще примерно 260 специалистов варят смальту, обсуживают проект и монтируют мозаику в Белграде.

«Была история: художник выложил мозаику не точно как было предложено автором в эскизе и цветном картоне: «Я решил вот так», - вспоминает Николай Мухин. – Говорю: «Решать будешь в других проектах, а здесь надо делать так, как нарисовано в картоне». – «И что делать?» - «Срубать». Мозаика – не картина, ее нельзя перекрасить. Мозаику исправляют молотком и болгаркой».

Но такие истории могли происходить лишь на старте проекта. Когда художники могли не понимать, что за мужик рядом с ними ходит, ворчит и вечно чем-то не доволен, - «тиран лютый» как сам себя называет Николай Мухин. А когда на их глазах он начал отрисовывать картоны, где одна ладонь Спасителя размером 4 метра! - то стало понятно, что «он тоже умеет».

Набор мозаики в мастерской. Фото из архива Н.А. Мухина

ХРАМООБРАЗУЮЩИЕ ОБРАЗЫ

Каким бы опытом не обладал Николай Мухин абсолютно все на свете знать невозможно и успеть одному тоже невозможно. Иконографический сценарий мозаик Храма Святого Саввы вместе с художником Н. Мухиным создавала и создаёт по сей день выдающийся русский учёный, доктор искусствоведения Ирина Бусева-Давыдова, которая досконально и глубоко знает византийское и сербское средневековое искусство. Благодаря её знаниям Храм Святого Саввы имеет уникальную и богатейшую историю православного христианства и стал своего рода энциклопедией современного религиозного искусства.

Важную роль в иконографии храма имеют и иконы трёх иконостасов, сюжеты которых предложила Ирина Бусева-Давыдова, разумеется по согласованию с сербской патриархией, а точнее с Благословения ныне почившего Святейшего Патриарха сербского Иринея. Иконы в иконостасы по эскизам Николая Мухина писали художники Свято-Тихоновского университета г. Москвы, имеющие богатый опыт написания икон.

Помимо мозаик храма Мухин спроектировал полы, тела иконостасов, хоросы (для справки: главный хорос – светильник имеет диаметр 20 метров), что по словам автора является главной удачей проекта, а именно состоялся синтез искусств и в единой иконографии соединились камень, металл и стекло.

Фото Ю. Молодковца

Сейчас работы подходят к концу и можно подвести первые итоги. Масштабный проект не имеющий аналогов в современном религиозном искусстве практически завершён. Всего российские художники создали в храме сотни образов святых, более 5 километров различных орнаментов, еще столько же тропарей - текстов. Всего отправлено из московских мастерских и смонтировав на стенах храма более 300 тонн мозаики (для ориентира – в одну грузовую машину помещается 20 тонн). Вот такой «пазл»…

Есть ли у художника любимое место в храме?

«Нет, весь храм любим, - признается художник. – Но есть предприятия градообразующие и образы храмообразующие. В алтаре создан образ Спасителя Пантократора, который двумя руками благословляет людей, входящих в храм. Лик Спасителя высотой 4 метра, размах рук 17 метров 35 сантиметров. Любовь – главная ипостась Бога. Его любовь безмерна, а образ Спасителя – ключевой элемент пространства храма.

Отметим, что со времен Древнего Рима и технология создания мозаики мало что изменилась. Ключевое отличие в том, что если во времена Плиния Старшего камешки мозаики крепили на воск, то потом – на известь, а еще позже – на цемент. В последнее время с подачи итальянцев мозаику кладут на керабонд – пластификатор на основе цемента. Материал из разряда «броня»: в инструкции указано, что каждый фрагмент мозаики выдерживает нагрузку в 100 килограмм. Проще говоря, вкрутили штырь в крошечный камешек, прикрепили к нему центнер, - и камень не оторвется. В Москве проверили – так и есть. Сербы позже уже в храме провели собственный эксперимент с грузом в 200 килограмм. Тоже успешно!

Фото Ю. Молодковца

НОВАЯ СОФИЯ

Год назад мозаичные работы в храме вышли на финишную прямую. Пришло время разобрать основную часть лесов. Трое суток демонтировались леса в режиме нон-стоп. Около 200 тонн металла, досок и других материалов было вынесено из Храма. А когда процесс завершился и внутреннее убранство храма появилось во всей красе, то позвонили президенту Сербии Александару Вучичу: «Вы хотите храм посмотреть без лесов?». Он ответил: «Давно хочу». «Сегодня можно». Президент бросил все дела и приехал в храм.

«Я не верил, что ты это сделаешь», - признался Александар Вучич Николаю Мухину.

«Ну вот, разочаровал вас, сделал», - пошутил художник.

Торжественность и значимость момента трудно было переоценить.

С нескрываемой радостью и счастьем почивший ныне Патриарх Ириней водил Президента по Храму.

Фото Ю. Молодковца

«В тот момент счастливее меня не было человека», - говорит Николай Мухин.

Сравнивать Храм Святого Саввы, его мозаики и убранство с другими храмами мира нельзя. Он, этот проект уникален тем, что никогда в истории религиозного искусства за всё его существование единовременно и в такие сроки не решались задачи.

«Даже София Константинопольская никогда так не наряжалась. Мозаику делали в VI веке, позже в VIII - IX, затем в XII - XIV, - обращает внимание художник. – По завоеванию турками Константинополя и превращения его в Стамбул многое в храме погибло по вине победителей».

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