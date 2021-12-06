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Общество6 декабря 2021 11:20

ВЦИОМ: россияне стали забывать, кто входил в СССР и как расшифровывается название страны

Но при этом у большинство вспоминают Советский Союз с теплотой
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
К 30-летней годовщине развала Союза ВЦИОМ провел исследование, что мы вообще помним о той стране.

К 30-летней годовщине развала Союза ВЦИОМ провел исследование, что мы вообще помним о той стране.

Фото: ТАСС

К 30-летней годовщине развала Союза ВЦИОМ провел исследование, что мы вообще помним о той стране. Результаты получились интересными — например, каждый пятый житель страны не смог правильно расшифровать аббревиатуру СССР. Люди либо вообще не понимают, что означают эти четыре буквы, либо допускают ошибки.

Назвать все 15 союзных республик смогли только 6% опрошенных! Четверть всех людей не вспомнили ни одной страны. Остальные чаще всего забывают про Туркмению и, как ни странно, РСФСР. А вот Украину и Белоруссию вспоминают больше остальных. Оно и не удивительно — про них в последнее время говорят много.

Но есть и плюсы. Если формальную сторону дела народ потихонечку забывает, то про жизнь в то время продолжают говорить хорошо. Положительных сторон у Союза было больше, чем отрицательных - так говорит абсолютное большинство. Правда, часто аргументы приводят больше эмоциональные.

ЗА ЧТО ЛЮБЯТ И НЕ ЛЮБЯТ СССР

Любят

21% Вера в светлое будущее

13% Приятные воспоминания

11% Родителя были молодыми

10% Дружба народов

8% Лучше жили

8% Хорошее бесплатное образование.

8% Великие руководители: Ленин, Сталин, Брежнев

7% Великая держава

5% Добрые люди

Не любят

5% Дефицит товаров и очереди

4% Обман людей и бедность

1% ГУЛАГ

1% железный занавес

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