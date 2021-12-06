ВЦИОМ: россияне стали забывать, кто входил в СССР и как расшифровывается название страны

К 30-летней годовщине развала Союза ВЦИОМ провел исследование, что мы вообще помним о той стране.
Фото: ТАСС
К 30-летней годовщине развала Союза ВЦИОМ провел исследование, что мы вообще помним о той стране. Результаты получились интересными — например, каждый пятый житель страны не смог правильно расшифровать аббревиатуру СССР. Люди либо вообще не понимают, что означают эти четыре буквы, либо допускают ошибки.
Назвать все 15 союзных республик смогли только 6% опрошенных! Четверть всех людей не вспомнили ни одной страны. Остальные чаще всего забывают про Туркмению и, как ни странно, РСФСР. А вот Украину и Белоруссию вспоминают больше остальных. Оно и не удивительно — про них в последнее время говорят много.
Но есть и плюсы. Если формальную сторону дела народ потихонечку забывает, то про жизнь в то время продолжают говорить хорошо. Положительных сторон у Союза было больше, чем отрицательных - так говорит абсолютное большинство. Правда, часто аргументы приводят больше эмоциональные.
ЗА ЧТО ЛЮБЯТ И НЕ ЛЮБЯТ СССР
Любят
21% Вера в светлое будущее
13% Приятные воспоминания
11% Родителя были молодыми
10% Дружба народов
8% Лучше жили
8% Хорошее бесплатное образование.
8% Великие руководители: Ленин, Сталин, Брежнев
7% Великая держава
5% Добрые люди
Не любят
5% Дефицит товаров и очереди
4% Обман людей и бедность
1% ГУЛАГ
1% железный занавес