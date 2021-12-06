Песня про QR-код

QR-коды можно не только обожать или ненавидеть. Про них можно петь.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жил да был QR-код за углом.
Этот код ненавидел весь дом.
Только песня совсем не о том,
Как народ прививался с трудом.
Говорят, не повезёт,
Если сразу не оформить QR-код.
А пока наоборот
Расширяем документооборот.
Целый день во дворе суета.
Даже сдуру привили кота.
И теперь размышляют о том,
Отчего он разлёгся пластом.
Говорят, не повезёт,
Если сразу не оформить QR-код.
А пока наоборот
Расширяем документооборот.
Целый год, как ни мучился, кот,
Не нашёл на себе QR-код.
И вдруг понял, что город Москва
Ущемляет кошачьи права.
Говорят, не повезёт,
Если сразу не оформить QR-код.
А пока наоборот
Расширяем документооборот.