Песня про QR-код

QR-коды можно не только обожать или ненавидеть. Про них можно петь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жил да был QR-код за углом.

Этот код ненавидел весь дом.

Только песня совсем не о том,

Как народ прививался с трудом.

Говорят, не повезёт,

Если сразу не оформить QR-код.

А пока наоборот

Расширяем документооборот.

Целый день во дворе суета.

Даже сдуру привили кота.

И теперь размышляют о том,

Отчего он разлёгся пластом.

Говорят, не повезёт,

Если сразу не оформить QR-код.

А пока наоборот

Расширяем документооборот.

Целый год, как ни мучился, кот,

Не нашёл на себе QR-код.

И вдруг понял, что город Москва

Ущемляет кошачьи права.

Говорят, не повезёт,

Если сразу не оформить QR-код.

А пока наоборот

Расширяем документооборот.