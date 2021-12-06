«Будет время очухаться»: Центробанк предложил новые меры по борьбе с мошенниками

Казалось бы, про телефонных мошенников знают уже все. Кем только они ни представляются. Фото: Shutterstock

Казалось бы, про телефонных мошенников знают уже все. Кем только они ни представляются. И сотрудниками службы безопасности банка, и оперуполномоченными отдела по борьбе с экономическими преступления. Есть даже псевдосотрудники Центробанка и Минфина. Но итог всегда один – жертве нужно сказать мошенникам данные своей карты или самостоятельно перевести деньги на их счета. В ЦБ проанализировали ситуацию и предложили внести поправки в федеральный закон «О национальной платежной системе». Об этом в понедельник пишет РБК.

ТРИ ПРОБЛЕМЫ И ТРИ РЕШЕНИЯ

Проблема № 1

«Жертву берут нахрапом»

Обычно мошенники застают жертву врасплох. Например, когда у человека в жизни случилось что-то неприятное. Или проблемы на работе, недосып. В общем, любые ситуации, когда он не способен принимать адекватные решения и находится в сложном эмоциональном состоянии. Среди жертв таких людей большинство. А все потому, что в этот момент люди больше всего подвержены влиянию со стороны. Мошенники этим пользуются. По сути, многие жертвы отдают деньги в состоянии аффекта. И на следующий день не могут объяснить, что с ними такое произошло. Но вернуть деньги уже невозможно.

Что предлагает ЦБ:

Там хотят ввести некий «период охлаждения». К примеру, в случае подозрительной операции банк на пару дней придержит деньги у себя и не будет отправлять на счет в другой банк. А человек в течение этого времени сможет «очухаться» и отозвать платеж назад, если поймет, что повелся на рассказы мошенников.

«Как правило, за два дня клиент осознает, что деньги перечисляются мошеннику, у него появляется возможность отклонить перевод», - говорится в материалах Центробанка.

Проблема № 2

«Доля возвратов – минимальная»

Объем хищений со счетов россиян с каждым годом растет. И вроде бы все легенды уже известны, и банки учатся распознавать подозрительные операции. Но мошенники придумывают все новые сценарии, чтобы сделать отъем денег хоть и не «относительно честным», как у Бендера, но более убедительным. В итоге только за третий квартал этого года, по данным ЦБ, преступники незаконно вывели со счетов 3,2 млрд рублей. Из них банки вернули жертвам меньше 8% - 250 млн. И это только официальные цифры. В реальности сумма потерь больше. Многие люди теряют небольшие суммы и не обращаются ни в банки, ни в полицию. То есть, доля возвратов – считаные проценты.

Что предлагает ЦБ:

Ввести упрощенный порядок возврата денег. Даже если деньги ушли мошеннику, но человек понял, что совершил ошибку, он сможет написать заявление в банк. И получить минимальную гарантированную выплату. Как человек, опоздавший на поезд, может все равно получить часть денег от РЖД. Конкретную максимальную сумму в законопроекте пока не прописали. По мнению экспертов, она может составлять от 10 до 15 тысяч рублей. Такова средняя сумма, которую сейчас похищают у граждан. О возврате миллионных хищений речи, конечно, не идет.

Проблема № 3

«Деньги выводят со счета сразу»

Обычно мошенники не ждут. Как только деньги поступили на счет, они их сразу же снимают – обычно в банкоматах. Счета, как правило, оформлены на подставных лиц, деньги перекидывают со счета на счет несколько раз, а потом обналичивают с карты. После этого концов уже не найти. Банки отслеживают подозрительные операции, но стараются не навредить законопослушным клиентам. Вдруг человек попросил деньги в долг у друга и тут же побежал в банкомат, чтобы расплатиться за что-либо наличными.

Что предлагает ЦБ:

В Центробанке считают, что банки, в которых держат счета мошенники, должны работать осмотрительнее. К примеру, блокировать счета, на которые поступают подозрительные суммы, на срок до пяти дней. Обоснованием для этого может быть закрытый список ЦБ на тех людей, которые были замечены в мошеннических операциях или против которых возбуждены уголовные дела. Тогда и овцы останутся целы, и волки – голодными.

«Этот срок необходим клиенту-потерпевшему и правоохранительным органам, чтобы обратиться в суд для получения законного основания дальнейшего ареста денежных средств и получения судебного решения о возврате денег», - пояснили в ЦБ.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Банки заняли пассивную позицию: мол, клиенты сами ошиблись – пусть страдают»

Конечно, побороть мошенничество с помощью одного законопроекта не получится. Задача ЦБ – с одной стороны, максимально усложнить жизнь злоумышленникам, а с другой, защитить деньги простых клиентов банков.

- ЦБ хочет побороть пассивную позицию многих банков при борьбе с мошенниками. Мол, клиенты сами ошиблись, пусть и страдают. Лучшие практики банков говорят, что они могут предупреждать людей о нестандартных вещах, настаивать на использовании методов безопасности, - считает Олег Анисимов, борец с финансовыми мошенниками, создатель проекта «Вкладер».

Банки, кстати, уже стали критиковать закон. Мол, знаем мы наш народ – сейчас начнутся массовые фальсификации. Будут друг другу деньги пересылать, а потом приходить в банк и требовать возврата средств.

- Конечно, это поле для злоупотреблений новый законопроект создает, но в этом случае аферист-владелец счета известен, поэтому риск попасться не должен сделать такое поведение массовым, - парирует Анисимов.

Да и сумма максимального возврата не настолько большая, чтобы у человека был большой стимул строить из себя жертву. И наконец, риск, что банки начнут массово блокировать счета законопослушных клиентов, тоже не так велик. В большинстве крупных банков уже налажен анализ больших данных. Их службы информационной безопасности им активно пользуются, чтобы знать своего клиента.

- У законопослушных клиентов паттерн поведения один и тот же. К примеру, повторяются адресаты платежей и те, от кого они получают деньги, - говорит Олег Анисимов.

То есть, перепутать их со злоумышленниками будет сложно. Законопроект еще будет обсуждаться в банковском и экспертном сообществе. Если власти и бизнес найдут общий язык, документ отправят на утверждение в правительство и Госдуму.

СОВЕТЫ «КП»

Как не отдать деньги телефонным мошенникам

- Помните главное – без вашего согласия никто не сможет снять деньги у вас со счета. Поэтому сохраняйте спокойствие, даже если «сотрудник безопасности» или «оперуполномоченный» давят на вас и торопят.

- Если вам звонит сотрудник банка и просит назвать, сколько средств осталось на счете, это точно мошенник. Реальные сотрудники банка и так видят всю информацию о вас: и суммы на всех счетах, и последние операции.

- Звонящий просит назвать цифры, которые пришли в смс-сообщении? Значит, это вряд ли сотрудник банка. Им запрещено узнавать эту информацию у клиентов (ни пин-код от карты, ни код из смс). Причем эти цифры нельзя ни называть «роботу», ни набирать в тональном режиме.

- Лучший способ – положить трубку и перезвонить в банк самостоятельно. По телефону, который указан на обороте карты или на официальном сайте кредитной организации. Если звонок был настоящим, вам ответит первый освободившийся оператор. Он будет знать всю нужную информацию. Но в 99,9% случаев подобные «тревожные» звонки – это мошенничество.

- Если вдруг осознали, что отправили деньги мошеннику (всякое бывает), срочно звоните в банк и просите приостановить операцию. И хотя операции по переводам сейчас проходят в течение минуты, некоторый шанс у вас есть, хоть и небольшой. Но лучше до такого не доводить, конечно.