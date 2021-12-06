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Экономика6 декабря 2021 0:01

ЦБ предложил установить обязательную сумму возврата денег при кражах со счетов

Банк России планирует определить сумму, которую банки должны возвращать физлицам
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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ЦБ предложил установить обязательную сумму возврата денег при кражах со счетов

ЦБ предложил установить обязательную сумму возврата денег при кражах со счетов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центробанк разработал специальные предложения для возможности увеличить возврат гражданам похищенных через банки денег. Пока люди получают меньше 8% от украденного.

Регулятор намерен установить определённую сумму, которая будет возмещаться россиянам, а также изменить порядок списания средств по мошенническим операциям. Об этом говорится в материалах банка России о планах внести изменения в 161-ФЗ «О национальной платежной системе», пишет РБК.

Отмечается, что за третий квартал 2021 года мошенники похитили у граждан с банковских карт 3,2 миллиарда рублей. При этом банки вернули клиентам только 7,7% похищенных средств, то есть всего около 250 миллионов рублей.

Также в материале говорится о том, что ЦБ кроме ввода суммы возврата намерен значительно изменить процедуру подтверждения банками операций.