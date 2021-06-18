Мошенники украли 1,4 млрд на сайтах объявлений. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сервиса мониторинга даркнета DLBI провел исследование, результаты которого есть у «Известий», и выяснил, что начиная с октября 2019 года мошенники украли почти 1,4 млрд рублей на сервисах "Авито», «Юла» и «Авто.ру».

Как происходит обман:

Клиенту предлагают либо заплатить за несуществующий товар, либо ввести данные карты вместе с CVV-кодом. За первые пол года 2021-го объем украденных средств на таких площадках вырос до 539 млн рублей. А за весь 2021 год сумма может достичь 2 млрд.

Специалисты отметили, что на черном рынке действует более 200 группировок. Злоумышленники работают по модели «мошенничество как услуга».

Мошенники направляют вам фишинговую ссылку через сторонний мессенджер, где они производят платеж за несуществующий товар.

Есть и другой вариант обмана, но он направлен уже не на покупателей, а продавцов. Им предлагается ввести реквизиты карты якобы для получения средств после продажи. Через «Авито» было совершено 46% мошенничеств, 19% — через «Юлу», 11% — через «Авто.ру» (оставшаяся часть приходится на другие ресурсы), сообщают специалисты DLBI.

Что делать, что бы не попасть в "лапы" мошенников:

Эксперты советуют, чтобы снизить риски эксперт не следует загружать вложенные в сообщениях файлы, не переходить по незнакомым ссылкам в месенджерах, соцсетях и почте, обновлять браузер до последней версии и не совершать покупки с предоплатой на непроверенных сайтах. Для таких операций можно завести отдельную карту.