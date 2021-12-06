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Недвижимость5 декабря 2021 22:00

Лучшие теплые полы 2021

«Комсомольская правда» выяснила, какие модели тёплых полов являются оптимальным выбором для городской квартиры или загородного дома в 2021 году
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Что такое тёплый пол? Название говорит само за себя: это система обогрева, которая регулирует и поддерживает температуру напольного покрытия в помещении. Она может использоваться как в качестве основного источника отопления, так и дополнительного.

Подобные системы для обогрева существовали ещё в древности. Так, в Древней Греции и в Древнем Риме применяли такой метод: горячий воздух из дровяной печи через систему труб распределялся по пространству, обустроенному под полом. Надо ли говорить, что доступ к таким технологиям был только у очень богатых людей? Сегодня тёплые полы намного доступнее, и их принцип работы не так сложен, как раньше (Читать далее...).

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