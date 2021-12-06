Тюремные рисунки Виктора Бута показала его супруга

Автопортрет Фото: Александр БОЙКО

Виктор Бут один из тех, кто оказался арестован по запросу спецслужб США. Он самый известный узник американских тюрем. В 2012 году, в американском суде он был приговорен к 25 годам заключения. Его обвинили в торговле оружием, которое он якобы продавал террористам.

Выставка прошла в Общественной палате России Фото: Александр БОЙКО

Алла Бут Фото: Александр БОЙКО

Кто такие террористы по понятиям Пентагона всегда понять сложно, но вот то, что этим занимаются десятки частных американских компаний - всем хорошо известно. Они всем силами пытались и пытаются удержать в мире монополию торговли оружием.

Фото: Александр БОЙКО

В 2005 году Пентагон даже заказал фильм про российского «торговца смертью» с Николасом Кейджем в главной роли.

Фото: Александр БОЙКО

Рисунки Виктора Бута его супруга Алла решила показать не случайно. Это не только попытка показать, как и чем живут наши соотечественники в американских застенках, но и доказать, что даже в тюрьме штата Иллинойс можно оставаться человеком и любить свою страну, говорить об этом в рисунке карандашом, шариковой ручкой, пастелью, маслом или восковыми мелками.

Фото: Александр БОЙКО

- Виктора рисование отвлекает от тюремной повседневности и сильно помогает. Для него это художественная медитация, - представляет работы супруга Алла.

Фото: Александр БОЙКО

На рисунках российского заключенного можно узнать таможенника Павла Верещагина - персонажа из фильма «Белое солнце пустыни», конструкторов Сергея Королева и Олега Антонова, портреты Иосифа Сталина, писателя Захара Прилепина и актера Андрея Миронова. А еще множество котиков. Они как известно аполитичны и гостят в тюрьмах по всему миру.

Фото: Александр БОЙКО

По словам Аллы Бут, супруг учился рисовать по учебникам, которые она ему присылала. Она также отметила, что надеется на встречу глав России и США, где может решиться судьба российских заключенных в США.

Депутат Госдумы России Мария Бутина (в прошлом бывшая заключенная американской тюрьмы) заявила, что Виктор Бут не заслужил ни дня американской тюрьмы, а провел в ней уже 13 лет.

- Достаточно, - подчеркнула российский парламентарий.