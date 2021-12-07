Как доводить дела до конца, когда от пандемии опускаются руки

То, с чего начинается любое занятие, — это мотивация. И если она низкая или ее нет вообще, любая бурная деятельность, скорее всего, очень быстро выдохнетс Фото: Shutterstock

Пандемия COVID-19 перевернула привычный уклад жизни людей с ног на голову. Вирус затронул не только здоровье, но и ударил по работоспособности людей. Как можно повысить свою продуктивность в ситуации тревоги и неопределенности, когда стресс держится на пике уже годами, а не неделями? Об этом kp.ru рассказала Лика Микеладзе, кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической психологии факультета клинической психологии и социальной работы РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

МОТИВАЦИЯ: ДЕНЬГИ, САМОЦЕННОСТЬ, ДОМИНИРОВАНИЕ

То, с чего начинается любое занятие, — это мотивация. И если она низкая или ее нет вообще, любая бурная деятельность, скорее всего, очень быстро выдохнется.

Система мотивации в идеале должна учитывать разные факторы Каждый из них нужен для того, чтобы дело пошло и нас самих хватило на длительное выполнение сложных задач.

- Денежные стимулы затрагивают базовые пласты личности и соотносятся с желанием иметь ресурс выживания.

- Затем включается мотив ощущения собственной ценности.

- На финише нами руководит желание доминировать.

Получается, что мотивация (хотя бы какая-то) нужна на разных этапах. И для того, чтобы деятельность началась, но - самое важное - на стадии, когда потребуется навык доводить начатое до логического завершение.

ТРЕНИРУЕМ НАВЫК ЗАВЕРШАТЬ ДЕЛА

Преградой на пути к претворению в жизнь заветных целей могут быть самые разные обстоятельства.

Например, нас может отвлечь какая-то мысль или эмоция, за которую зацепится ум. Воспоминание о других делах, которые мы должны успеть завершить. Или просто звонок или письмо другого человека. Это стандартная ситуация. Но сила их влияния на нас (заставляют отвлекаться или бросать работу) зависит от более фундаментальных факторов. От глубинной организации личности.

И, тем не менее, существуют некоторые общие инструменты, которые помогут нам более осознанно выполнять задачи в повседневной жизни.

1. Обойти препятствие

Например, заранее или уже в процессе деятельности нам ничего не стоит продумать и записать, какие могут возникнуть препятствия, в формате «если — то». Например: «Если меня сегодня позовут гулять, то я откажусь, чтобы закончить работу».

2. Следим за целью

Пока мы что-то делаем, мы можем сравнивать имеющийся результат с тем, которого ожидали добиться. Да, обстоятельства могут измениться. И тогда стоит переформулировать цель или конкретизировать ее. Например: «Я не просто буду бегать по вторникам, а буду делать это в 09:00 в парке в течение 20 минут». Иными словами, по ходу дела мы можем более подробно сформулировать для себя желание, предполагаемый результат, возможные препятствия на пути к его достижению. Затем разработать более или менее детальный план, а потом возвращаться ко всем этим составляющим в процессе решения задач.

ВНЕСЕМ ОШИБКИ В ПЛАН

Желательно задать себе вопрос: «А что меня останавливает от начала работы или от завершения дела? Боюсь ли я, что не справлюсь с задачей идеально и не достигну высокой планки, которую в мыслях я сам себе поставил?»

Если это так, мы можем напомнить себе, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. В принципе можно вполне внести ошибки в план, иными словами, заранее быть готовыми к тому, что они точно будут, особенно если речь идет о сложной задаче.

Также, помимо страха выполнить что-то неидеально, мы можем остерегаться тех последствий, к которым придем и в том случае, если дело выгорит.

Сомнения могут звучать так: «Если я сделаю работу плохо, меня уволят. Если же слишком хорошо, то и того хуже — позавидуют и начнут мстить. А что если я начну все делать и доводить до конца? Ведь тогда мне станут меньше помогать, я взвалю всю ответственность на себя?»

Если мы поподробнее разберемся в том, какие именно внутренние убеждения нас тормозят, мы научимся ими управлять, причем даже сможем извлечь из них пользу. Например, стремление делать все идеально поможет нам выполнять задачи как минимум хорошо. Предположение об увольнении из-за плохо выполненной работы — подготовиться к разным вариантам развития событий. А желание получать поддержку — приобрести умение работать в команде.

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