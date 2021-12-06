Украина живет с Пушкиным на уме и Моргенштерном на языке

В ТОПе-10 (по версии Spotify) первое место занял запрещенный на Украине россиянин Моргенштерн Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два неожиданных удара нанесли по мовной политике Киева международные музыкальные сервисы, которые опубликовали сведения о предпочтениях украинцев, скачивающих музыкальные треки. Итоги опубликовали шведский Spotify и американский Apple Music, которых в «антиукраинстве» не заподозришь.

По данным этих сервисов, самыми популярными у молодежи Украины стали музыкальные композиции на русском языке.

В ТОПе-10 (по версии Spotify) первое место занял запрещенный на Украине россиянин Моргенштерн. Следом за ним идут российские рэперы kizaru, Big Baby Tape, OG Buda, Pharaoh, Soda Luv, GONE.Fludd, Mayot. А также пережившая второе рождение опять же российская рок-группа «Король и Шут».

Еще более убийственным для мовной инспекции Украины стали итоги Apple Music. Среди 100 самых популярных песен, которые слушали украинцы в уходящем году, нашлось место лишь одной на украинском языке. Это песня WELLBOY – "Гуси". Всего в рейтинге 5 украинских исполнителей, в том числе Тина Кароль, Настя Каменских, Светлана Лобода, но свои песни они исполняют на русском языке. Остальные 95 мест рейтинга заняли все те же российские музыканты и англоязычные. Аналогичная картина с альбомами и группами.

- Получается, Моргенштерн для русского языка на Украине делает больше, чем многие политики, - уже сыпятся комментарии к этим рейтингам. Но речь здесь, видимо, о другом. О том, что никакими запретами и штрафами русский язык из русских людей на Украине не вытравить. А какие же они еще, если мыслят, говорят и поют по-русски?

Несмотря на все усилия по украинизации населения, которые проводила сначала Советская власть, а теперь — ведет антисоветская, вытравить русский язык здесь не удается.

Шоу-бизнес Украины первым понял, что песнями на мове не заработаешь. Потому что насильно заставить человека получать удовольствие от того, что ему не нравится, невозможно. Власти Украины понять этого не могут до сих пор.