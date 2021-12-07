Ребенок заказал Деду Морозу слишком дорогой подарок: что делать

Нейробиологи еще несколько лет назад подтвердили взаимосвязь: чем ярче была атмосфера сказки вокруг нас в детстве, тем проще нам во взрослом возрасте радоваться мелочам, справляться со стрессом. Фото: Shutterstock

Папы и мамы, бабушки и дедушки, не подкачайте! Наступает праздник, когда должны сбываться детские мечты и свершаться чудеса. Как организовать все на самом волшебном уровне, мы расспросили Валерию Солтан – психолога и эксперта в области детской физиологии и нейропсихологии. Наш эксперт – основатель школы «Как Здорово!», соавтор методик развития детей от 9 месяцев до 8 лет, автор блога о здоровом развитии детей, сооснователь Академии гармоничного развития «Как Здорово!».

ЧУДЕСА РАЗВИВАЮТ МОЗГ

– Валерия, почему дети верят в чудо: Деда Мороза, зубную фею и прочее? Есть в этом польза?

– Так работает и развивается наш мозг. Те отделы головного мозга, которые отвечают за логику, планирование, рациональное мышление, анализ, начинают развиваться одними из последних – как раз в 6-7 лет. А до этого – время воображения, творческого и абстрактного мышления. У природы есть на то свои причины: безудержное любопытство и фантазия в раннем детстве помогают ребенку очень быстро развиваться, впитывать информацию, быть жадным до открытий.

В начальной школе постепенно включается рациональное. Нагрузка на отделы мозга, которые отвечают за логику, возрастает. Для гармонии и баланса очень важно, чтобы эмоциональная сфера тоже развивалась – это как раз воображение. Вера в чудо питает его!

Понимаете, рациональное и эмоциональное – они из двух разных лагерей. Рациональное мышление позволяет нам держать ситуацию под контролем и выстраивать для себя безопасные рамки и границы. «Чем верить в чудеса, лучше буду усердно работать, разумно распоряжаться деньгами и накоплю на желаемое». Но невозможно спланировать эмоции: «Сегодня я буду в отличном настроении, а после обеда хорошенько посмеюсь!». Так не бывает. Искренние эмоции (например, радость и предвкушение в ожидании Нового года) помогают нам лучше понимать окружающих и себя, выстраивать отношения, влияют на настроение и даже полезны для здоровья. Да просто позволяют нам почувствовать себя счастливыми. Это наш эмоциональный интеллект.

Нейробиологи еще несколько лет назад подтвердили взаимосвязь: чем ярче была атмосфера сказки вокруг нас в детстве, тем проще нам во взрослом возрасте радоваться мелочам, справляться со стрессом. Приятные воспоминания из детства работают, как машина времени – когда мы вырастаем, они помогают нам вернуться в сказку и почувствовать атмосферу праздника. Так что будьте щедрыми на волшебство для ваших детей!

ЕСЛИ ВСПЛЫЛА ПРАВДА

– До какого возраста нужно подогревать веру в Деда Мороза?

– Я бы здесь несколько изменила формулировку: не «подогревать», а «помогать ребенку верить». Вера в волшебство – это естественная «примета» детства. До 6-7 лет подвижное воображение ребенка сделает всё само: в этом возрасте мы верим, что куклы оживают по ночам, что подарки под елку приносит Дед Мороз. И это естественно! Лучшее, что могут здесь сделать взрослые – не мешать, включиться в эту игру и создать нужную атмосферу. С возрастом (обычно это младший школьный период) у детей появляются вопросы, ведь картина мира постепенно расширяется. Жизненный опыт и новые знания заставляют детей сомневаться и проверять известные факты на прочность. И в этой ситуации перегибать палку и во что бы то ни стало поддерживать иллюзию – плохая затея. Когда человеку не дают адекватно его возрасту и развитию воспринимать окружающий мир – это называется психологическим насилием. Совсем не сказочная история.

– Как быть, если ребенок узнал правду про Деда Мороза от друзей. Или сам разглядел, что у волшебника борода из ваты. И вера в чудеса пошатнулась, и родители как бы вруны. Что посоветуете – выкручиваться или сознаваться?

– Я советую в любой ситуации быть внимательными к своему ребенку, слушать его и вместе с ним рассуждать. Для родителей не может быть глупых или неудобных, несвоевременных вопросов, если их задает ребенок. Главное – не обесценивайте и не игнорируйте детские переживания фразами «да не говори глупостей!», «мне бы твои проблемы», «тебе показалось». Выслушайте! Затем спросите у ребенка о его эмоциях: «Ты услышал, что Деда Мороза нет – и что ты почувствовал?». Здесь много вариантов – от злости до глубокой обиды. А дальше идите путем наводящих вопросов: а ты сомневаешься? почему? как бы тебе самому хотелось – чтобы Дед Мороз был или нет? а если его нет, то кто может делать чудеса и совершать добрые дела? Такие диалоги помогают родителям ближе познакомиться со своим ребенком, быть чуткими, выслушивать его. А у детей такие разговоры тренируют креативное и творческое мышление. Согласитесь, это лучше и полезнее, чем сухо отрезать «да, Деда Мороза нет».

КАК БЫТЬ, КОГДА ПОДАРОК НЕ ПО КАРМАНУ

– Почему детям бывает сложно определиться, чего хочется на Новый год? Они стали более рациональными и разучились мечтать? Или это взрослые слишком балуют, заваливая подарками круглый год?

– Часто вспоминаю историю, которую однажды вычитала в сети. Женщина рассказывала, как она пыталась в семью внедрить традицию из своего детства. Когда она была маленькой девочкой, её семья очень скромно жила. Шикарным подарком к Рождеству для них были… апельсины. И она решила повторить это со своими детьми. Конечно, они не поняли её порыва. Как можно радоваться апельсинам в рождественском носке над камином, когда на столе стоит ваза с разнообразными фруктами! И дети так ведут себя не потому, что они меркантильные и бессердечные. До определенного возраста они вообще не могут пользоваться такими категориями (помните, выше говорили про логику и рациональное мышление?).

Родители сами провоцируют такое отношение к подаркам. Чтобы этого не произошло, не превращайте игрушки в меру любви. Не замещайте покупкой подарков отсутствие внимания и времени на общение с ребенком. Не используйте подарки как инструмент манипуляции и шантажа: «будешь себя хорошо вести – куплю игрушку». Показывайте на примере отношений внутри семьи, какими ценными могут быть нематериальные подарки, как важно внимание. С детьми школьного возраста советуют прочитать новеллу О. Генри «Дары волхвов». И обязательно обсудите после прочтения.

Старайтесь не превращать игрушки в меру любви. Не замещайте покупкой подарков отсутствие внимания и времени на общение с ребенком. Фото: Shutterstock

– Ребенок загадал слишком дорогой подарок – как отговорить, не испортив ожидание праздника?

– Мы как раз недавно с коллегами обсуждали этот вопрос. Правда, там была ситуация со «слишком взрослым» подарком – ребенок попросил дорогой смартфон. Мама «выкрутилась» так: сказала, что такие дорогие подарки взрослые дарят сами себе. А Дед Мороз приносит подарки только детям – детские. Сдобрила такое объяснение шуткой – в итоге никакого конфликта, объяснение было принято.

Здесь вопрос другой, ведь ребенок может попросить дорогую игрушку, покупка которой не входила в планы родителей. В этой ситуации можно отправить от лица Деда Мороза ребенку ответное письмо до наступления Нового года. Фантазируйте! Подключайте элементы финансовой грамотности, например: пусть Дед Мороз в письме расскажет про бюджет. Если сделать одному ребенку такой дорогой подарок, 45 мальчиков и 34 девочки останутся без новогодних сюрпризов. «Вот беда, дружок, получается, что твой лучший друг Петя не получит подарок. А для твоей сестренки Маши мне хватит только на леденец. Выручай! Выбери, пожалуйста, другие варианты подарков, которые делают на моей фабрике игрушек». И прикладываете список.

Еще один важный вопрос: как быть с подарками, которые подарить невозможно, увы. Например, мир во всем мире или победу над всеми болезнями. Здесь сами родители могут обсудить это пожелание с ребенком. Начать стоит с похвалы и благодарности: «Мне очень приятно, что ты такой добрый и внимательный. Такие качества очень помогут тебе в будущем, береги их!». Объясните, что Дед Мороз и никто другой в одиночку не справится с таким волшебством. Но каждый человек – сам ребенок, вы, ваши друзья – можете ему в этом помочь, если будете добры. И здесь будет уместно вместе с ребенком стать участником какого-то волонтерского проекта.

– Дарить подарок от Деда мороза или от папы с мамой?

– Всё зависит от ваших семейных традиций. Как принято у вас? Возможно, у вас есть какая-то семейная история: как дарили подарки вам, когда вы были маленькими. Про это странно давать какие-то универсальные советы – ориентируйтесь на свою семью. Например, у нас один подарок приносит Дед Мороз – это то, что дочка загадывала, просила в письме. То заветное, сказочное и чудесное! Второй – от родителей. Его мы можем вместе выбирать, обсуждать.

О ХОРОШЕМ ПОВЕДЕНИИ НЕ СЕЙЧАС

– Можно ли использовать праздник как повод поговорить про хорошее поведение? «Не будешь слушаться, Дед Мороз к тебе не придет» – это действует?

– Очень просто: поставьте себя на место ребенка. Представьте, что близкий вам человек говорит: «Поздравлю тебя с праздником, если ты будешь паинькой! Закончишь в срок все рабочие проекты и выполнишь обязанности по дому – будет тебе подарок. Но смотри – если ты плохо постараешься, подарок будет так себе, ничего особенного». Это шантаж и манипуляция. Запрещенные в воспитании (да и в здоровом общении в принципе) приемы. Они работают, но с каждым разом угрозы должны быть всё более устрашающими. Готовы быть надзирателем и судьей? Это точно не добавит доверия и любви в ваши отношения с ребенком.

Для родителей не может быть глупых или неудобных, несвоевременных вопросов, если их задает ребенок. Фото: Shutterstock

Часто общаюсь с родителями подростков – жалуются на потерянный контакт с детьми, на низкую самооценку. Тогда отвечаю, что доверие между вами и вера ребенка в самого себя не ломаются вдруг по щелчку – они шаг за шагом выстраиваются с первых дней жизни ребенка. Искренняя любовь – это чувство безусловное. Мы любим ребенка, беспокоимся и заботимся о нем, как бы он себя ни вел. В ответ на плохое поведение и капризы мы можем раздражаться, даже злиться, но не перестаем любить. Так и подарок от Деда Мороза – это как безусловное принятие, «чудо просто так».

А «плохое» (неудобное) поведение в 100% случаев объясняется физиологическими и психологическими причинами. И если родители даже не пытаются их понять, а роль судьи и карателя возлагают на вымышленного сказочного персонажа, «лишать подарков» надо их.

– Сторонники правды про Деда Мороза считают, что если позволить ребенку подольше задержаться в мире сказок, чудес, волшебства, то вырастет инфантильным. Есть ли у них основания так думать?

– Всё совсем наоборот. У инфантилизма множество причин, но одна из самых распространенных – это трагедия недолюбленного ребенка. То есть это люди, которым в детстве не выдали положенной порции родительского внимания и ласки. Или родители были суровыми, чрезмерно строгими, невнимательными, жесткими и авторитарными, не позволяли «телячьих нежностей». Став взрослым по паспорту, инфантильный человек может жить с ощущением, что ещё всё понарошку. Учеба, карьера, отношения – всего лишь репетиция. Вечный, как мир, принцип – всему свое время. Детство дано нам, чтобы мы наигрались, учились мечтать, пробовали свои силы, познавали мир и учились с ним договариваться. Детство – время верить в сказку. Не отнимайте у детей эту возможность, пытаясь заменить волшебство своей сухой рациональностью. Они успеют!

– Как помочь ребёнку загадать на Новый год желание, чтобы сбылось?

– И действительно, это тонкое умение – желать! И прекрасный повод для семейного обсуждения перед сном, например. Заранее поговорите о том, что ребенок хотел бы пожелать. Напишите список желаний. Обсудите каждое из них: как мы можем помочь Деду Морозу и сами приблизить исполнение каждого желания. Спросите, что ребенок готов сам для этого сделать. Чем ему можете помочь вы.

Если не боитесь творческих заданий, вместе составьте красочную карту исполнения желания: как вы шаг за шагом будете идти к мечте. А затем из всего списка желаний попросите ребенка выбрать самое заветное. И пусть у каждого ребенка и в каждой семье сбудутся самые важные желания!