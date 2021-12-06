Мы стали хуже одеваться: россияне все больше экономят на одежде и обуви

Аналитики выяснили, что россияне стали экономить на одежде и обуви Фото: Иван МАКЕЕВ

ЛЮДЯМ НЕКУДА ХОДИТЬ

Десять лет назад Света из Иваново (героиня известного видеоролика) сказала фразу, моментально ставшую крылатой: «Мы стали более лучше одеваться». Похоже, пришла пора менять формулировку: россияне все меньше тратят на новые наряды. В магазинах одежды средний чек за год вырос всего на 1% (до 2 214 рублей), хотя цены поднялись сильнее. А средний чек в обувных и вовсе упал на 9% - до 2 763 рублей. К таким данным пришли аналитики компании «Эвотор», сравнив данные за январь-ноябрь 2021 года с аналогичным периодом 2020 года.

По мнению экспертов, основная причина - вовсе не в падении доходов.

- Людям просто некуда ходить, - комментирует Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). - Из-за постоянных локдаунов многие потеряли мотивацию обновлять гардероб и тратить деньги на вещи, которые потом никуда не надеть: ни на работу, ни в рестораны, ни в поездки.

- Россияне меньше общаются лично, поэтому они стали реже менять гардероб. При этом используют любую возможность отложить покупки на более поздний период, - говорит Андрей Карпов, председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла.

…И НЕКУДА ПОЕХАТЬ

Но если на одежде мы стали экономить, то на «быструю еду» (и напитки тоже) денег не жалеем. По данным аналитиков компании «Эвотор», за год доход заведений фаст-фуда вырос на 26%. А самую высокую выручку получили кофейни с напитками на вынос: плюс 61%. Главная причина в том, что год назад многие такие заведения были закрыты или работали только на доставку. Дмитрий Янин озвучил еще одно нерадостное объяснение такой щедрости:

- Если раньше для среднего класса поход в кофейню был обыденным мероприятием, теперь это как праздник. А за праздник можно и доплатить - как за цветы на 8 марта или продукты к новогоднему столу, - говорит председатель КонфОП.

Что касается непродовольственной торговли, то быстрее всего растут обороты мебельных магазинов. Средняя выручка подскочила на 16%, а средний чек — на 9% (до 18 133 рублей).

- Больше всего в этом году россияне сэкономили на путешествиях - на поездки потрачено 25% от уровня доковидного 2019 года. Эти деньги делят магазины мебели, стройматериалов и автомобилей - там настоящий бум и вакханалия. Во время пандемии люди стали больше времени проводить в своих квартирах, увидели, где они живут, и бросили все силы и деньги на ремонты, - подытожил Дмитрий Янин.

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