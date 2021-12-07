Дача, баня, дед Мороз: как грамотно снять загородный домик на Новый год

Дома на Новый год в основном арендуют большими компаниями. Фото: Shutterstock

РЕАЛЬНО ЛИ ЕЩЕ АРЕНДОВАТЬ ЧТО-ТО ПРИЛИЧНОЕ?

По выгодной цене уже не получится, но найти качественный, уютный и на нужные даты дом еще можно успеть — сообщили «КП» в сервисе онлайн-бронирования Едем-в-Гости.ру.

В прошлом году из-за пандемии и ограничений на поездки за две недели до Нового года забронировать что-то уже было малореально. Сейчас, на начало декабря, например, в Подмосковье разобрано примерно 85% возможных вариантов (из современных домов с удобствами).

С ценами можно ориентироваться так. На три-четыре праздничных дня — с 31 декабря по 2 или 3 января — стоимость аренды превышает обычную месячную. То есть если коттедж, обычно сдается за 70 тыс. руб. в месяц, на Новый год он будет стоить порядка 100 тыс. за эти самые три-четыре дня.

Но, как говорят в компании МИЭЛЬ, дома на Новый год в основном арендуют большими компаниями — человек на 10, а то и 20. Поэтому в раскладе на одного участника торжества получается не так уж круто - празднование в доме отдыха в том же Подмосковье обойдется дороже.

Фото: Shutterstock

КАЛЬКУЛЯТОР

Бюджетнее всего — праздновать в бане!

Вот примеры домов, которые еще можно снять в Подмосковье, по данным МИЭЛЬ и «Инком-Недвижимость».

- Одноэтажный дом-баня (75 кв. м.) в деревне в Пушкинском р-не - 40 500 рублей за трое суток с 31 декабря по 3 января.

Спальня (одна), гостиная, душ, баня, кухонька с микроволновкой, терраса. На участке — детская площадка, место для барбекю, парковка. (Это, по нынешним понятиям, супербюджетный вариант. Бюджетнее только дома «с деревенскими удобствами», и то не всегда).

- Двухэтажный дом (130 кв. м.) в 65 км от МКАД по Симферопольскому шоссе -100 тыс. руб. с 30 декабря по 3 января.

В стоимость входит русская банька.

- Двухэтажный дом (210 кв.м.), 30 км по Горьковскому шоссе — 120 тыс. руб. с 31 декабря по 2 января.

Фото: Shutterstock

КУДА СМОТРЕТЬ И ЧТО ПРОВЕРИТЬ

1. Первым делом надо уточнить условия аренды:

- что именно в нее входит (баня, дрова, посуда, постельное белье, интернет и т. п.),

- нужен ли залог, возвратный он или нет.

2. Если есть возможность, стоит съездить и заранее посмотреть дом — чтобы не арендовать «кота в мешке».

- Фотографии не всегда соответствуют тому, что есть в реальности, - рассказала «КП» адвокат по жилищным и земельным делам Светлана Жмурко. - Кроме того, узнайте, что есть рядом с домом. Вам наверняка понадобится магазин — докупить какие-то продукты.

При осмотре дома особое внимание надо уделить коммуникациям: как что включается и все ли работает (бойлеры, котлы, подача воды и т. п.). Если заранее приехать нет возможности, обязательно надо это проделать, принимая дом. Ведь обнаружить, что провести новогоднюю ночь предстоит, например, с полуработающим отоплением, будет не очень приятно. А звать кого-то что-то чинить вечером 31 декабря вряд ли получится.

Еще один важный момент — подъезд к дому. Стоит убедиться, что если будет снегопад, вы и все ваши гости вообще попадете к месту предполагаемого празднования, а потом сможете оттуда выехать.

3. Смотрите документы.

- Дом или дачу может сдавать в аренду только собственник или его представитель, у которого есть нотариальная доверенность на право заключения договора аренды, - поясняет Светлана Жмурко. - Право собственности на недвижимость подтверждается выпиской из единого государственного реестра недвижимости. Этот документ нужно попросить у арендодателя или можно самостоятельно заказать на сайте Росреестра. И не забудьте посмотреть главный документ — паспорт.

- При аренде загородных домов — не важно, на какое время — нельзя доверять копиям документов, - предупреждает доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета Оксана Васильева. - И надо иметь в виду, что мошенники часто используют поддельные документы на право собственности. Необходимо проверить через Росреестр хотя бы совпадение кадастрового номера участка. Это займет несколько минут.

Для такой проверки никаких выписок заказывать не надо. Просто заходите сюда: https://pkk.rosreestr.ru/ (это публичная кадастровая карта). Вводите кадастровый номер из документов — и смотрите по карте, тот ли это участок (и есть ли вообще такой номер).

Естественно, желательно все это делать заранее, а не уже на пороге дома 31 декабря, когда вам по понятным причинам будет не до изучения кадастра.

4. Заключите договор аренды.

- Без договора все, о чем вы договорились с арендодателем, не имеет никакой силы. Поэтому, заключайте договор в письменной форме. В качестве приложения к договору стоит составить опись имущества, - рекомендует Светлана Жмурко.

Вот список условий, которые существенны и обязательно должны быть письменно зафиксированы в договоре:

- Стоимость аренды, порядок и сроки внесения платежей;

- Срок аренды, время заезда и выезда;

- Наличие имущества и техники, ее состояние (новое или б/у);

- Количество человек, которые могут проживать в доме

- Возможность нахождения домашних животных;

- Ответственность за порчу имущества;

- Права и обязанности сторон;

- Размер страхового депозита.

- Внимательно сверьте адрес, указанный в договоре, и реальный адрес месторасположения дома. Схема мошенничества по подмене адреса встречается довольно часто, - предупреждает Оксана Васильева.

НА ЗАМЕТКУ

КАК ВАС МОГУТ ОБМАНУТЬ

Рассказывает юрист Изабелла Атласкирова.

1. Просят предоплату или аванс и исчезают.

Это явное мошенничество. Но суммы аванса, как правило, небольшие и люди в полицию не заявляют - на то и расчет.

2. Сдают дом, а потом пересдают кому-то, кто предложит большую цену.

Даже если предоплату вернут, праздники могут быть испорчены, поскольку быстро найти другой подходящий дом окажется уже сложно.

3. Собственно перед праздником внезапно повышают стоимость аренды.

Если плата не прописана в договоре, сделать это очень легко, и вы ничего не сможете доказать.

4. Предъявляют претензии, что вы что-то сломали или испортили.

Эта проблема возникает уже после празднования. И неважно, что предмет был сломан или испорчен еще до вашего появления в доме.

Резюме: поэтому, во избежание всех этих проблем, и важно составлять договор аренды в письменном виде, прилагать к договору акт приема-передачи имущества, а расчеты производить перечислением на банковскую карту или счет (у вас останется чек), а если наличными, то с получением соответствующей расписки.

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