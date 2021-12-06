Находился в России незаконно: устроившего гонки таджикского бойца ММА депортируют на родину

Гадать, выдворят на родину в Таджикистан, или оставят в России бойца смешанных единоборств Чоршанбе Чоршанбиева, пришлось недолго. Фото: Пресс-служба Останкинского суда Москвы

Гадать, выдворят на родину в Таджикистан, или оставят в России бойца смешанных единоборств Чоршанбе Чоршанбиева, пришлось недолго. Спустя менее чем сутки после составления административного протокола за нарушения правил въезда в Российскую Федерацию, в понедельник, 6 декабря, его доставили в Останкинский районный суд Москвы. На заседание спортсмен явился без адвоката. Сам же в свою защиту выступал: мол не виноват, братцы.

Но против фактов не попрешь. Оказалось, что на территории нашей страны спортсмен находился нелегально. Как итог – депортация.

- Суд принял решение о принудительном выдворении за пределы Российской Федерации, - сообщили «КП» в пресс-службе суда.

Сразу после заседания Чоршанбиева погрузили в автомобиль судебных приставов. Скорее всего, на родину он улетит ближайшим рейсом.

Напоследок спортсмен бросил лишь одну фразу.

Сразу после заседания Чоршанбиева погрузили в автомобиль судебных приставов. Скорее всего, на родину он улетит ближайшим рейсом. Фото: Пресс-служба Останкинского суда Москвы

- Терпения моему народу!

Что он имел ввиду, остается только догадываться. Сам Чоршанбиев ранее «прославился» ненавистью к русскому народу. «Нацисты» - так он публично назвал русских. При этом жить на родине, в Таджикистане, сам он отчего-то не захотел. Теперь – придется.

Напомним, внимание людей в форме спортсмен привлек своей дерзкой ездой. На днях Чоршанбиев за рулем «Тойоты Камри» чуть было не устроил ДТП, перестраиваясь из ряда в ряд. Кадры игры в «шашечки» облетели соцсети и не остались не замечены столичной Госавтоинспекцией.