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6 декабря 2021 15:30

44% родителей заявили, что ребенку стало сложнее учиться с переходом на дистанционку

Опрошенные рассказали, как на процесс обучения повлиял ковид
Юлия ЩЕРБАКОВА
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Опрошенные рассказали, как на процесс обучения повлиял ковид

Опрошенные рассказали, как на процесс обучения повлиял ковид

Фото: Евгения ГУСЕВА

Из-за ководных ограничений последние два года школьники и студенты только и успевают подстраиваться под новые правила обучения. Ребят то переводят на дистанционку, то выпускают на занятия, но на определенных условиях. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, как повлияли ограничительные меры на процесс школьного обучения.

Мы задали вопрос: «Как отразилась пандемия на обучении вашего ребенка», и узнали, кто из детей перенес перевод на дистанционку легко, а кто – не очень.

44% родителей заявили, что с переходом на дистанционный формат учиться ребенку стало сложнее.

«На дистанционке тяжелее учиться. Родителям нужно помогать ребенку осваивать материал, но иногда не хватает знаний и времени. Общение с одноклассниками и учителями тоже важно. Да и сама атмосфера школы играет большую роль в воспитании и образовании ребенка», - говорит один участников опроса.

«Профессия учитель существует не просто так. Программу обучения до ребенка никто так, как учитель, правильно не донесет. Детям нужно ходить в школу», - соглашается другой.

При этом 19% опрошенных заявили, что их ребенку удобно учиться на дистанционке и новый онлайн-формат подходит им даже больше привычного.

«Лично нам дистанционка удобнее, потому что ребенок серьезно занимается спортом. Качество образования не пострадало, даже больше успевали. Главное, чтобы был быстрый и качественный интернет. С репетиторами тоже онлайн. Лично нам такой формат обучения очень подходит», - говорит одна из мам.

Как повлияли ковидные ограничения на обучение

Как повлияли ковидные ограничения на обучение

13% респондентов заявили, что их ребенку все равно как учиться: онлайн или офлайн. По словам родителей, их дети одинаково усваивают программу и легко перестраиваются под новые условия.

А вот оставшиеся 24% заявили, что школа – это не только учеба и знания. В первую очередь, школа – это общение, друзья и совершенно особенная атмосфера. Именно этого детям и не хватает в период пандемии.

«Друзья детства - серьезное дело для детей. Школа - это наука общаться, жить среди людей. Это никаким онлайном не заменить», - говорит участница исследования.

«Детям не хватает общения со сверстниками. Дома, на дистанционке, они становятся асоциальными», - соглашается с ней еще одна мама.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 4,2 тысячи человек.

ОбразованиеОбразование: Родительское собрание