Вредно ли спать рядом с мобильным телефоном. Эксперты так и не пришли к единому мнению

Согласно данным опроса, 71% жителей США спят рядом со своими телефонами. Фото: Shutterstock

Большинство людей держат смартфон поблизости во время сна. финансовый конгломерат Bank of America провел исследование, которое выявило, что 71% жителей США спят рядом со своими телефонами. Причём 13% из них признались, что кладут смартфон в кровать.

Возможно и вы задумывались, насколько это вредно. Вдруг телефон воздействует на мозг какими-то радиоволнами или ещё как-то негативно влияет на здоровье? Было бы здорово, если бы ученые раз и навсегда сказали, что это точно безопасно. Увы, не всё так просто.

В ноябре этого года Национальная программа токсикологии министерства здравоохранения США завершила 10-летнее исследование влияния излучения от смартфонов на здоровье человека. Если вкратце, американские ученые подвергали подопытных крыс разным уровням радиочастотного излучения в течение различного периода времени, и наблюдали за последствиями.

«Наши исследования показали, что радиочастотное излучение на частотах и модуляциях, используемых в сотовых телекоммуникациях, в соответствии с условиями экспозиции, которые мы применяли, может производить неблагоприятные биологические эффекты», - заявил Джон Бухер, главный научный сотрудник Национального Института наук об охране окружающей среды США и один из авторов исследования. В частности, команда Бухера выявила «явные доказательства» опухоли в сердцах самцов крыс, которые подвергались излучению. Также были обнаружены «некоторые доказательства» опухоли головного мозга и надпочечников у самцов. Результаты негативного влияния на самок оказались «неоднозначными», то есть неясно, были ли обнаруженные виды рака спровоцированы излучением.

Какие же выводы можно сделать? Бухер говорит, что его исследование нельзя считать решающим в вопросе излучения сотовых телефонов. «С его помощью мы готовим почву для дальнейших программ», - пояснил он.

Тем не менее, Бухер согласен, что есть вероятность «небольшого» риска, когда смартфон прижат к голове или телу - когда вы отвечаете на звонок или держите его в кармане. По его словам, риск может повышаться при «длительном и постоянном использовании». Хотя подобный подбор терминов можно интерпретировать по-разному.

Было бы здорово, если бы ученые раз и навсегда сказали, что воздействие сотового телефона на здоровье не опасно. Увы, не всё так просто. Фото: Shutterstock

«Если риск и существует, думаю, он минимальный», - уверен Ларри Джанк, нейроонколог и профессор неврологии в университете штата Мичиган. «Мы не заметили увеличения случаев опухолей мозга с тех пор, как использование мобильных стало повсеместным».

Более того, Джанк утверждает, что исследование, показывающее любую механистическую связь между излучением от сотового телефона и раком мозга, непоследовательно и «методологически ошибочно».

Другие воспринимают это исследование с большей озабоченностью. «Я думаю есть убедительные доказательства, что воздействие электромагнитного излучения на самом деле пагубно», - заявил Джоэль Московитц, директор Центра здоровья семьи и общества Университета Калифорнии. Он опирается на результаты дюжины недавних исследований, включая аналитику 2017 года из Китая, где выяснилось, что те, кто много пользуется телефоном имеют повышенный риск образования глиомы - разновидности злокачественной опухоли головного и спинного мозга.

В 2018 году исследование в Великобритании показало, что уровень заболевания глиобластомой (ещё один вид злокачественной опухоли головного мозга) вырос более чем в два раза в Англии в период между 1995 и 2015 годами. Самый большой рост - среди опухолей лобной и височной доли. Именно эти места корреспондируются с тем, где мы держим сотовый во время разговора. Более того, авторы британского исследования изучили данные по случаям глиобластомы в США. После поправки на изменения численности населения после 2000 года (по их словам, эти изменения не учитываются в Центральном реестре опухолей головного мозга США и других базах данных, отслеживающих подобную статистику) они обнаружили схожее увеличение числа случаев глиобластомы и в Америке.

К сожалению, опухоль головного мозга не единственный повод для беспокойства. «Если вы обратите внимание на современные смартфоны, то заметите, что антенны расположены в верхнем и нижнем углу»- поясняет Московитц. Но большая часть сотового сигнала сейчас направлена вниз, через нижние антенны, «что значительно увеличивает воздействие на уровень шеи». По его словам, особую тревогу вызывают опухоль шеи и щитовидной железы. И опять-таки, если верить некоторым данным, уровень этих заболеваний растёт. Так количество случаев рака щитовидки выросло в три раза за последние тридцать лет. И они продолжают увеличиваться быстрее любого другого вида опухолей, согласно статистике Американского онкологического общества.

Количество случаев рака щитовидной железы выросло в три раза за последние тридцать лет. Фото: Shutterstock

Но ни одно из этих открытий не доказывает окончательно, что виной всему наши смартфоны. Например, в том же Американском онкологическом обществе уверены, что широкое использование высококачественного УЗИ щитовидной железы связано с повышенным выявлением этого вида онкологии.

Почему же так сложно сказать наверняка, влияют ли гаджеты на наше здоровье? Одна из загвоздок в том, что современные технологии постоянно совершенствуются, поэтому исследования на тему их связи с организмом опаздывают на одно, а то и два десятилетия. «Большая часть эпидемиологических исследований по риску образования опухоли головного мозга использовали данные начала или середины двухтысячных годов. Когда в ходу были телефоны старого типа, или открывашки с технологией 1G или 2G”, - уточнил Московитц.

В то время, как мы приближаемся к технологии 5G, эксперты в области здравоохранения не имеют почти никаких данных по 4G. (Более 200 ученых и докторов призвали наложить мораторий на внедрение 5G, пока не будут получены данные о ее безопасности).

Поскольку есть вероятность, что вы и так не сможете уснуть после такой информации, давайте, вернёмся к теме сна рядом со смартфоном. Московитц уверяет, что риск онкологии не стоит на первом месте в списке проблем, вызывающих озабоченность. Ведь телефон спящего человека не передаёт сигнал так же устойчиво, как во время звонка. Но, по его словам, низкий уровень излучения ночью может нарушить сон и вызвать другие неврологические проблемы. Он ссылается на небольшое исследование 2016 года из Германии, в ходе которого выяснилось, что воздействие излучения мобильного телефона оказывало влияние на структуру сна. Однако последствия таких изменений для здоровья пока неясны.

Важно понимать, что любые риски могут повышаться для детей. «Лично я уверен, что детям нельзя спать с мобильником под подушкой. Есть мнение, что излучение проникает глубже в их ткани, чем у взрослых», - предостерегает профессор Бухер.

Возникает очевидная рекомендация убирать смартфон из спальни. Либо, если вы используете функцию будильника, переведите его на ночь в авиарежим. Московитц уверяет, что это остановит передачу опасного сигнала. Он также повторяет старый совет по использованию проводных наушников для разговора по телефону, чтобы держать его подальше от тела.

Следуйте этим советам и будьте здоровы!