Ставки растут. Что лучше: занимать или откладывать?

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Самая выгодная стратегия для вкладчиков и заемщиков.

Инфляция в России снова повысилась – по итогам 2021 года она может составить, по прогнозам монетарных властей, около 8%. Пока рост цен в стране не могут взять под контроль. Тем не менее, в какой-то момент процесс резкого роста инфляции должен остановиться. Но не ясно, когда это произойдет, и как действовать клиентам банков в этой ситуации.

Чтобы бороться с инфляцией, Центробанк применяет денежно-кредитную политику. Ее главный инструмент – ключевая ставка. С апреля этого года она постоянно поднимается и выросла с 4,25% до 7,5% годовых. А в середине декабря может повысится вновь. Так считают большинство финансовых аналитиков.

Мотивация ЦБ повышать ставку легко объяснима. Высокая ключевая ставка влияет на «стоимость» денег в стране. По этой ставке Центробанк может предоставить деньги коммерческим банкам. Поэтому, когда ключевая ставка растет, дорожают и альтернативные способы привлечения средств банками. В частности, вклады. Ставки по ним становятся выше – а значит, выгоднее для клиентов.

Основа банковского бизнеса – привлекать деньги тех, у кого сформировался их запас, и выдавать тем, кому их не хватает. Если ставки по вкладам растут, неизбежно дорожают и кредиты. Ведь сами вклады становятся для банка дороже и нужно устанавливать более высокие ставки заёмщикам, чтобы передать эти деньги вкладчикам.

Таким образом, при росте ключевой ставки ЦБ повышаются ставки и по вкладам, и по кредитам. Быть вкладчиком становится более выгодно, а заемщиком - менее выгодно.

На глобальном уровне рост объёма денежной массы в стране замедляется, спрос на кредиты по высоким ценам падает. Цена на товары прекращает расти, поскольку денег на их покупку становится меньше. Замедление роста цен и есть снижение уровня инфляции.

Но это теория.

А что на практике? Мы можем подстроить собственное финансовое поведение под существующие реалии, чтобы получить максимальную выгоду. Итак, кем сейчас лучше быть - вкладчиком или заемщиком?

Казалось бы, все просто – высокие ставки хороши для вкладчиков и плохи для тех, кто берет кредиты. Значит, нужно больше откладывать и меньше брать в долг. Но реальность немного сложнее. Рост ключевой ставки – это реакция на рост инфляции. И все зависит не только от того, как растут цены сейчас. Главное – что будет с ними в будущем. Инфляция – это снижение покупательной способности денег, удорожание товаров, работ, услуг – что плохо. Но одновременно с этим - и рост доходов. Поскольку то, что люди раньше производили по одной цене, теперь стало стоить дороже, а значит и стоимость труда выросла.

Что будет с ростом цен дальше?

Здесь у экспертов единого мнения нет. Кто-то считает, что к концу года инфляция пойдет на спад. Официальный прогноз ЦБ – снижение роста цен до 4% годовых во второй половине 2022 года. А кто-то, наоборот, опасается, что инфляционная спираль раскрутится дальше, темпы роста цен станут к середине следующего года двузначными и только потом пойдут вниз. В нынешних условиях предсказать что-то невозможно. Цены зависят от большого количества факторов, в том числе геополитических, и развитие ситуации с инфляцией прогнозировать сложно. Поэтому лучше всего ориентироваться на собственные нужды.

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Если вы давно хотели совершить крупную покупку, ждать больше не можете, но сбережений не хватает, есть смысл взять кредит прямо сейчас. На рынке заемных средств большая инерция. Проценты еще довольно выгодные. Но в ближайшие несколько месяцев стоимость кредитов будет увеличиваться вслед за ключевой ставкой. Значит, если взять кредит прямо сейчас, он будет выгоднее.

Если крупные покупки не «горят», есть смысл сэкономить деньги. Максимально выгодная стратегия представляется такой. В ближайшие несколько месяцев деньги разумно держать на коротких вкладах или накопительных счетах. Тогда с ростом ставок можно оперативно перекладывать деньги под более выгодные проценты. А когда ЦБ приостановит повышение ключевой ставки (рост инфляции начнет замедляться) - положить все свободные средства на долгосрочный вклад, чтобы зафиксировать высокий доход на год или даже несколько лет.

В конечном итоге инфляция в России все равно будет стремиться к той цели, которую установил Центробанк – 4% годовых. Рано или поздно мы к этому придем. Поэтому вклады под 8% годовых, которые мы наблюдаем сейчас, станут очень выгодными. Разместить средства по этим ставкам после снижения инфляции и ключевой ставки уже не получится. А вот дорогой кредит можно будет рефинансировать на более дешевый в своем банке или в другом.