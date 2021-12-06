Земмура обвиняют в национализме (а то и нацизме), шовинизме и других грехах, а сам он обещает снова сделать Францию великой. Фото: REUTERS

В следующем году во Франции пройдут президентские выборы. Кроме действующего главы государства свою кандидатуру уже выставил скандальный журналист Эрик Земмур. Он основал движение «Реконкиста» (то есть «Отвоевание»), пообещав избирателям «завоевать заново самую прекрасную страну мира».

- В последние месяцы вы, наверное, слышали обо мне много интересного, - заявил Земмур своим сторонникам. - Некоторые говорили, что я жесток. Да, не исключаю, ведь я - страстный человек, моя приверженность идее абсолютна, а Франция находится на грани краха.

Его обвиняют в национализме (а то и нацизме), шовинизме и других грехах, а сам он обещает снова сделать Францию великой. Никого не напоминает? KP.ru рассказывает историю французского Трампа.

Биография Земмура не похожа на жизнь традиционного националиста. Сам он происходит из семьи алжирских евреев. После окончания в 1985 году Института политических исследований в Париже кандидат в президенты сразу же занялся журналистикой, поработав в нескольких французских газетах, пока не добрался до самой престижной - респектабельной Le Figaro. За это время он успел издать почти два десятка своих книг, главным образом посвященных тому, «как нам обустроить Францию».

Участник митинга в Париже, собравшиеся на который протестуют против выдвижения Земмура на президентский пост. Фото: REUTERS

Земмур не боится высказывать непопулярные, а то и опасные мысли. Так, он известен резкой критикой исламистов и мигрантов. За свои слова кандидата в президенты дважды признавали виновным в разжигании ненависти на почве расизма в 2011 и 2018 годах. А совсем недавно более 160 журналистов опубликовали открытое письмо, в котором призвали объявить Земмуру бойкот, сделав его «невидимым для публики».

Но Земмура, похоже, не остановить. В 2014 году вышла его самая известная работа «Французский суицид», в которой он выступил против «халялизации» и «феминизации» и призывал французов вернуться к традиционным ценностям. На вопрос, заданный ему в 2014 году, о возможности разом взять и «удалить» из страны 5 миллионов мусульман политик ответил просто: «Я знаю, что это звучит нереалистично, но история иногда преподносит сюрпризы».

Очередной шквал критики Земмур получил, когда высказался в оправдание режима Виши, установившегося в период оккупации Франции нацистской Германией. Будучи сам евреем, он утверждал, что коллаборационисты выдавал нацистам евреев, бывших гражданами других стран, чтобы защитить французских евреев.

Интересны взгляды Земмура на внешнюю политику своей страны. Он последовательно выступает за более независимую дипломатию Парижа на мировой арене, заявляя, что французы «не будут вассалами Европейского союза», и призывая выйти из НАТО. А еще кандидат в президенты с симпатией относится к России и называет Владимира Путина «единственным лидером, защищающим традиционные ценности».

Земмур известен резкой критикой исламистов и мигрантов. Фото: REUTERS

Есть у Земмура и свои скелеты в шкафу. В начале этого года восемь женщин, включая одного из депутатов муниципального совета, обвинили его в домогательствах, правда пока никаких последствий для француза не было. Сам он, судя по собственным высказываниям, считает все это флиртом, ведь не даром политик мечтает о «тех славных временах», когда «молодой водитель автобуса мог провести рукой по очаровательным женским ягодицам без обвинений в домогательстве».

Пока Земмур идет на третьем месте, получая, согласно соцопросам 14,7% поддержки населения, уступая лишь Эммануэлю Макрону (25,3%) и Марин Ле Пен (18,5%). Впрочем, рейтинг кандидата в президент реально может быть еще выше, ведь еще два месяца назад социологи говорили, что политик может рассчитывать на 17% электорального «пирога».

Однако путь, который предстоит пройти Земмуру, не будет легким, ведь власти и многие идеологические противники намерены противодействовать ему всеми силами. Например, изначально митинг, на котором было объявлено о создании «Реконкисты», планировалось провести в столичном концертном зале «Зенит», однако из-за опасения провокаций и столкновений с левыми его перенесли в пригород Парижа. А прямо перед началом мероприятия на Земмура напал неизвестный, которого телохранители смогли скрутить не сразу. Всего полицейские арестовали 46 человек, которые были агрессивно настроены по отношению к политику.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Мы публикуем некоторые высказывания Земмура, чтобы читатели kp.ru смогли сами составить свое впечатление о политике:

- Феминистки говорят, что «злые гетеросексуальные мужчины» угрожают женщинам. Но это не так. В реальности женщинам угрожают оккупировавшие окраины наших городов исламисты. Там, если женщине придет в голову надеть короткую юбку, в нее просто плюнут на улице.

- Откровенно говоря, наша нынешняя так называемая демократия — это скорее олигархия, в которой власти принадлежит технократам, судьям, СМИ и лоббистам.

- В традиционном обществе сексуальный аппетит мужчины неотделим от власти, которой он обладает. Женщины там выступают желанной добычей и главной целью мужчины, который стремится подняться в обществе.

- Западным странам тяжело принять, что наша концепция государства, демократии и прав человека не может применяться где угодно. Давайте смотреть правде в глаза — она теряет легитимность в мире. Другие модели общественного устройства (китайская, российская, индийская, исламская) набирают популярность. Поэтому действия Запада в большой части мира воспринимается как отживший свой век неоколониализм. Чем эти действия, в общем-то, и являются.

- Мы отгородились от всего мира и похоронили собственную экономику из-за пандемии с уровнем смертности в полпроцента. Пытаясь защитить жизнь, мы отказались от всего, ради чего стоит жить.

- Когда-то Запад был землей, где жили неустрашимые воины и завоеватели. Теперь мы превратились в что-то пугливое, забывшее о собственном великом прошлом. Мы похожи на размякшую Римскую империю.

- Знаю, так не принято говорит, но Украина как государство мертва. У нас принято сравнивать происходящее там сейчас с разделом Польши в XVIII веке. Только вот у Украины нет такой древней истории. Она никогда не была нацией в полном смысле этого слова, ее всегда снабжали другие. Украина всегда была регионом империи — русской или австрийской.